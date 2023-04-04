廣東進入甲型流感高峰期　藥物奧司他韋缺貨

根據內地官方監測顯示，在北方流感陽性率持續下降的同時，南方省份陽性率正在上升。有媒體報道，廣州數間醫院、藥房，以及疾控部門了解到流感樣症狀患兒在近日確實明顯增多，醫院兒科周末接診量已達平日4倍；作為流感常用藥物的奧司他韋也出現時有缺貨的情況。



國家流感中心發布最新一期《中國流感監測周報》，南方省份哨點醫院報告的ILI%（流感樣病例百分比）為10.1%，高於前一周水準。在廣醫三院黃埔院區，兒科門急診的就診量在3月就開始呈階梯式上升，中旬後兒科就診量比平日多了一倍，到了3月底，兒科門急診與發熱病人數又升高一個數量級，達到月初的4倍。

「上周日（4月2日），兒科門急診的就診量達到了400多人，是平時的4倍，與去年的流感高峰也差不多了，整個兒科都在支援門急診」，廣醫三院黃埔院區兒科副主任醫師謝麗春表示，目前感覺這波流感還沒有下降的趨勢。廣東省婦幼保健院兒童呼吸專科主任李增清則介紹，自3月28日開始，來看門診的孩子明顯增多，比之前增加了30%至50%，「增多的部分基本都是流感症狀的孩子」。

謝麗春認為，最近流感的流行與疫情防控政策改變後大家放鬆了戴口罩、手衛生要求有關，而廣東持續兩周多的陰雨、降溫天氣也是一種「催化劑」。

兒童是流感重症的高危人群之一。不少廣州市民發現，身邊因發燒生病而請假的孩子變多了，「一打開班群好多生病的孩子」。（視覺中國）

《南方網》報道，作為流感的常用藥物，奧司他韋在多地缺貨今已成為常態。4月3日上午，記者以消費者身份聯繫了廣佛地區多間藥房，藥房工作人員均表示：「奧司他韋缺貨，不能確定下一次到貨的時間。」有藥房經營者向媒體提到，相對於膠囊劑型，奧司他韋顆粒的供應更為緊張。4月3日，佛山南海區的一間藥房工作人員稱：「目前只有奧司他韋膠囊今天下午可以回貨，我們採購不到奧司他韋顆粒，聽說連廠家都沒有貨了。」

不同於線下藥房的供應緊張，線上有少數藥房還可以購買到奧司他韋，但漲價明顯。登錄美團、淘寶等電商平台則發現，大部分藥房顯示奧司他韋售罄，也有部分藥房在少量供應奧司他韋，採用限量銷售的模式，價格為人民幣90元至150元不等。

李增清表示，最近醫院的奧司他韋供應有時會臨時缺貨，「今天（4月3日）下午就開不出來了」。他提醒，並不是所有孩子得了流感都一定要吃奧司他韋，「有重症高危因素的孩子是要用的，如果沒有高危因素可以不用，流感可以自癒」。

根據內地官方監測資料顯示，目前季節性甲型H1N1亞型流感病毒為主、季節性甲型H3N2亞型流感病毒共同流行。3月26日當周共報告683宗流感樣個案。