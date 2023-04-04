中共中央政治局常委蔡奇　兼任中央和國家機關工委書記

中央和國家機關黨建門戶網站旗幟網周二（4日）公布，中共中央政治局常委、中央書記處書記、中央辦公廳主任蔡奇，兼任中央和國家機關工委書記。



公開資料顯示，67歲的蔡奇是福建尤溪人，1973年3月參加工作，1975年8月加入中國共產黨，福建師範大學經濟法律學院政治經濟學專業畢業，在職研究生學歷，經濟學博士學位。

蔡奇的從政經歷從福建開始，曾任福建省委辦公廳副主任，福建省三明市委副書記、副市長、市長。後調往浙江，曾任浙江省杭州市市長，浙江省委常委、組織部部長、副省長。2014年「進京」，擔任中央國家安全委員會辦公室副主任。

2012年中共十八大，蔡奇並未進入中央委員會，成為既非中央委員、亦非候補中央委員的「雙非」省部級官員。2016年，蔡奇先後被任命為北京市委副書記、副市長、代市長，次年1月「轉正」成為市長，同年5月出任市委書記，這樣的晉升速度在中共政壇非常罕見，亦是中共首位非中央委員的北京市委書記。

中共二十屆一中全會去年（2022年）10月23日選出新一屆中央政治局常委，蔡奇「入常」，並任中央書記處第一書記。

據了解，中央和國家機關工作委員會是黨中央派出機構，統一領導中央和國家機關各部門黨的工作。