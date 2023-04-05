每平米76萬　上海墓地價格秒殺市中心樓價　網民嘆：死無葬身之地

正值清明，內地「天價」再引關注。上海松鶴園今年３月開售的新墓區，面積0.6平方米（約6.4呎）的單/雙穴墓，售價為34.18萬元（人民幣，下同）；同面積的3穴墓售價為45.78萬元。換算成每平方米的價格，高達76萬元，遠高於上海市中心房價。

墓地供不應求，價格飛漲，網民亦不禁感歎「真的死無葬身之地」。



據《21世紀商業評論》報道，內地最大的殯葬服務供應商福壽園，去年總營收為21。72億元，淨利潤8.11億元，利潤達47.4%。賺錢能力甚至超過一眾房地產公司。據「前瞻產業研究院」測算，以每年死亡1000萬人，平均消費支出增長8%保守計算，預計到2026年，中國殯葬行業市場規模將達到4114億元。

雖然遺體處理和殯儀服務由民政部門承辦，市場機構參與較少；但墓地業務則有自主定價權，可以通過「土地溢價」帶來經濟效益。因此殯葬行業中的墓地服務增長率最高。一位公墓項目運營人士稱，「公墓主要是經營性和公益性，很多公益性公墓限定購買範圍，導致市場供給不足。」

中國殯葬行業主要由國家企業主導，佔70%的市場份額，另外30%為私人企業。目前，上市殯葬私企有：福壽園、福成股份、安賢園、萬桐園和中國生命集團。上海福壽園在全國居首位，市場佔有率達5.8%；另外4家的市佔率均不到1%。

「天價」墓地因行業門檻太高

據上述人士介紹，因為申請牌照流程複雜，墓地生意存在資源門檻。且動輒上億資金投入、5年起的回本周期，專業人才欠缺等問題，都令許多進入者望而卻步。因此市場上墓地價格取決於拿地成本、行業進入壁壘和墓地稀缺性。

該人士稱，許多人覺得墓地生意暴利，是因為企業方不會主動宣傳低價公墓，大量公益性公墓也未得到開放。「行業遠未到成熟狀態，制度設計上可以有突破，比如增加公益性公墓供給，這樣供需會得到重新調整。」

對於「天價」墓地，深受房價困擾的內地民眾開始感歎，「活著住不起房，老了死不起」；還有網民感歎，「死無葬身之地的時代終於來了」。

網民評論摘錄▼



「怎麼沒有老闆乾脆蓋一座高樓大廈的靈房，就不會那麼貴了 」

「現在農村的山都不讓埋」

「76萬/平米，還不是永久產權，只有30年使用權，到期要麼繼續付費要麼遷墳，真是離大譜」

「有沒有可能我買個房子？把先人放進去？」

「入土為安，這個是真的沒辦法，你親人死了，你下不下葬呀，這個錢省不了，不像房子你可以租，墓地只能買」

「二手墳審批狀況如何？」

