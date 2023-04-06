蔡英文晤麥卡錫　美國3部門先後「跳出來」呼籲中國克制

台灣總統蔡英文結束中美洲兩國行程後回程過境美國加州（California）期間，在美西時間4月5日上午與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。會後麥卡錫先與蔡英文一同出席記者會，之後他再會見傳媒。



北京暫未正式回應，美國方面則有好幾個部門表態，籲北京勿將局勢升級，甚至不少藉此在台海有所動作。

白宮新聞發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）稱美國最近與中國進行高層接觸，期間美方堅持因台灣總統蔡英文訪問美國導致緊張局勢加劇是不適當的。

出訪中美洲並過境訪美的蔡英文在5日與美眾院議長麥卡錫進行會晤。

讓-皮埃爾在例行記者會上說：「最近數日，我們直接向中國高層傳達了緊張局勢加劇是不適當的聲音。我們將繼續保持聯絡通道敞開」。

圖為美國白宮新聞發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）2023年4月5日在白宮出席記者會。（Reuters）

五角大樓副發言人薩布里納・辛格（Sabrina Singh）呼籲中國不要利用台灣地區領導人蔡英文訪美增加在台海的軍事活動。

她在談蔡英文訪問一事時對記者稱，「中國不應以這次訪問為由增加在台灣海峽的任何侵略活動。」

辛格補充稱，這種訪問是例行公事。

圖為2023年4月5日，美國務卿布林肯在北約位於比利時布魯塞爾的總部出席記者會。（Reuters）

美國務卿布林肯（Antony Blinken）5日在布魯塞爾表示，北京不應以過境為藉口，採取任何讓情勢緊張的行動，或者進一步推動改變現狀，美國的目標依然是一樣的，亦即擁有台海的和平穩定，並確保台灣與中國大陸的分歧都能和平解決。

布林肯重申，美國的對台政策依然一致且沒有改變，遵守美國基於台灣關係法、美中三個聯合公報、以及六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀。

對於蔡英文過境與美國聯邦眾議員會長麥卡錫會晤，布林肯說，過境是私人且非官方的，蔡英文和台灣前總統均如此。