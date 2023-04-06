台灣國防部：大陸山東艦及美國尼米茲艦同在台東部海域

台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，解放軍航空母艦山東艦編隊5日現身台灣東南海域，穿越巴士海峽，展開首次西太平洋航訓。台灣國防部長邱國正6日（周四）早上表示，目前山東艦位於鵝鑾鼻（台灣最南端）東方約200海里處，美國海軍航空母艦尼米茲艦（USS Nimitz）也在台灣東部約400海里處。



邱國正表示，目前山東艦位於鵝鑾鼻東方約200海里處，目前尚未觀察到有艦載機起降。

邱國正又稱，美海軍航空母艦尼米茲艦也在台灣東部約400海里處。他認為，不能說美軍是為了山東艦而來，但尼米茲艦在這個位置都有所關聯。邱國正強調，山東艦一離開母港，台軍就已掌握，且軍方也知道此次為山東艦的第21次航訓。

邱國正稱，台軍已派出海軍拉法葉級、成功級巡防艦前往應對，目前位於距離山東艦5至6海里的應變區。

有關近期解放軍軍機艦的情況，邱國正表示，在天候許可的狀況下，台軍每天約偵獲10架至20架次解放軍軍機，有時沿著台海中線飛行，有時則在台海中線北端、西南防空識別區（ADIZ）一帶，有時甚至穿越一定深度的台海中線；解放軍軍艦部分，每天平均約有5艘船艦在台灣周邊活動，解放軍軍艦在東海、南海數量更多，約20至30艘。