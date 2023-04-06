若解放軍武力攻台美軍是否介入？麥卡錫這樣回應

台灣總統蔡英文4月5日上午10時（香港時間4月6日上午1時）與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）舉行歷史性會面。會後麥卡錫被問到解放軍如果攻台，美國民眾是否支持出兵協防台灣時，麥卡錫回答這是「假設性」問題，他表示，「與台灣領導人會面就是顯示支持台灣的方式之一」。



麥卡錫表示，美國目標應該是避免假設的狀況發生，「最好的方式就是提供武器讓人民有止戰能力」，他表示，「這是我們從烏克蘭學到的重要一課。」麥卡錫也提到，相信在需要加快向台灣運送武器方面要有跨黨派的立場。

對於有沒有訪問台灣的計劃，麥卡錫表示，自己目前沒有任何訪問台灣的計劃，「但這並不意味我不會去。」

蔡英文晤麥卡錫：圖為2023年4月5日，美國眾議院議長與台灣總統蔡英文會面後，在列根圖書館一隅出席記者會。有份與會的美國跨黨派議員亦有出席。（Reuters）

對於蔡英文與麥卡錫會面，中國外交部、國防部、中共中央台辦及全國人民代表大會紛紛發表聲明表示堅決反對，及予以強烈譴責。

中國外交部發言人發表談話稱，稱美方不顧中方嚴正交涉和反復警示，執意允許蔡英文過境美國，還有美國政府第3號人物麥卡錫與蔡英文高調會見，實質是美台相互勾連，以「過境」為幌子縱容「台獨」分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係。

此外，大陸官方宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，並對周四（6日）的專項行動畫面實況播出。

麥卡錫在其Twitter發布美國兩院跨黨派議員與蔡英文一行人的大合照：