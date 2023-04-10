瑞麗推多項優惠政策促樓市復甦　一季度新房成交面積同比增長205%

「疫情三年封了三年」的邊陲城市瑞麗，在疫情後迎來各方面復甦。近日，瑞麗官方平台「掌上瑞麗」發布數據，瑞麗一季度新房成交面積同比增長205%，消費市場和房地產市場迎來回暖復甦。



「掌上瑞麗」發布數據顯示，2023年一季度，瑞麗市新建商品房成交面積69762平方米，同比2022年一季度成交面積22854平方米，增長205%，銷售大幅增長。

文章稱，2020年1月至2022年12月，瑞麗房地產市場受新型冠狀病毒感染和房地產調控政策的雙重影響，各項目建設基本處於半停工狀態，新建商品房嚴重滯銷，庫存量快速上升，商品房可售面積由2020年的136.75萬平方米上升至2022年的180.05萬平方米。

示意圖（VCG）

2022年1月27日，為支持房地產項目盡快復工復產，瑞麗市出台了《瑞麗市新冠肺炎疫情防控期間穩定房地產市場工作措施》，明確因疫情造成房地產項目施工進度後延申請延期交房、分標段（樓棟）驗收、放寬預售條件、證繳分離推進不動產權證辦理等政策，保障房地產市場持續健康穩定發展。

2022年12月後，瑞麗陸續迎來人員回流，消費市場和房地產市場逐步回暖復甦。2023年1月19日，瑞麗市政府出台《關於瑞麗市提振市場信心促進經濟恢復若干政策措施》，為購房者提供優惠政策，包括繳納契稅額50%的一次性購房補貼、支持外籍人員購房、下調住宅專項維修資金、開發企業補貼購房人50%的公共維修資金等措施，促進樓市回暖。