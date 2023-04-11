兩岸軍艦對峙互相警告　解放軍回喊：24海里鄰接區不存在

4月8日至10日，解放軍東部戰區始舉行環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

台灣《TVBS新聞網》報道稱，取得解放軍和台灣海軍在4月10日上午對峙的一段錄音，台軍稱「不得進入我24海里鄰接區」，解放軍當即回應稱「24海里鄰接區不存在，台灣是中國不可分割的一部分，破壞兩岸和平穩定的是台獨！」。



報道稱，解放軍軍艦「徐州艦」連日現身台島東部海域，4月10日約上午11時再次在台島東部海域出現，台灣海巡「花蓮艦」與台灣海軍「宜陽艦」全程監視，並廣播稱：「如果你執意進入我24海里鄰接區，我將被迫採取驅離行動。」

對此，解放軍回應稱：「24海里鄰接區不存在，台灣是中國不可分割的一部分，破壞兩岸和平穩定的是台獨！」

隨後，台軍回應稱：「不追求軍事對抗，希望和平穩定。」；解放軍則回應稱：「中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府。」

解放軍派出多艘艦艇參與環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。（影片截圖）

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月8日至10日，東部戰區圓滿完成環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習各項任務，全面檢驗了實戰條件下部隊多軍兵種一體化聯合作戰能力。戰區部隊全時待戰、隨時能戰，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

接受《環球時報》採訪的軍事專家稱，在過去3天的軍事行動中，解放軍對台造成緊逼態勢，達到「斷三線」和「削兩念」的演習目的。軍事演習是「台獨」勢力的緊箍咒，「台獨」勢力跳的愈高，緊箍咒就勒得愈緊。

對於此後解放軍是否還會在台灣海峽舉行類似演習，軍事科學院研究員趙小卓表示，只要「台獨」勢力繼續存在，這類軍事行動就不會停止。