付國豪父親發文拜託網友機場獻白花悼念兒子　稱「終身不入香港」

2019年在香港機場反修例示威活動中遇襲的《環球時報》原記者付國豪，於2021年10月因抑鬱症逝世。4月9日，付國豪父親發文，拜託網民到香港機場候機大廳獻上白花悼念亡子。付國豪父親同時回覆網民稱此舉因自己「終身不入香港」，才委託大家幫忙。



4月9日，付國豪父親通過帳號@傅誠學F在網絡發文：「拜託朋友們，如果您去香港，或者回到香港，麻煩您到香港機場候機大廳的這個地方，替我放上一朵白色的小花。萬萬分感謝。」

有網民留言稱：「把您的文章轉給了家庭群，讓香港的親人留下一朵白花，以慰英雄。」付國豪父親回覆：「非常感謝您，正是因為終生不入香港才委託大家幫忙。」

今日（11日）早晨8時左右，付國豪父親更新貼文，稱：「所有的朋友們，感謝盡心盡力地為紀念付國豪的事情勞心勞力，不到兩天，百萬同情和愛戴國豪的好人關注了我的拜望，更有千餘朋友留言，慰心之情難以言表。再一次感謝大家！萬萬分感謝！」

貼文內亦有許多內地網民留言：「叔叔，請節哀」、「願英雄國豪一路走好，願傅爸爸餘生能安好」、「我5/6日到香港機場獻花」、「很想知道有沒有部門幫扶」、「好的，如果年底在香港轉機一定送上，請節哀照顧好您自己」。

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《香港01》此前報道，2019年8月13日，付國豪在香港機場反修例示威活動中遇襲，被示威者包圍毆打、被綁在行李車上，又被人用美國國旗的旗桿毆打。翌日中午12時許付國豪出院後，接受採訪稱所幸沒受致命傷，「依然愛香港」。

2022年11月17日，付國豪父親通過社交網絡發布消息稱，「知名愛國愛港記者付國豪於公元2021年10月25日晚間因病去逝，逝年三十周歲。另，英雄記者付國豪的骨灰已於公元2022年5月安放在天津憩園，墓碑上刻着：無限追息四個大字。」