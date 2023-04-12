商務部：對台灣發起貿易壁壘調查　涉及2455項商品

中國商務部於2023年3月17日收到中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會（以下簡稱申請人）正式提交的貿易壁壘調查申請書，申請人請求就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。商務部指出，調查應在2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日。



商務部依據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，對申請人的資格、申請調查的措施、申請調查措施所涉及的產品、申請調查措施造成的負面貿易影響及相關證據材料進行了審查。

經審查，申請人符合《對外貿易壁壘調查規則》第五條關於申請人資格的規定。申請書及相關證據材料符合《對外貿易壁壘調查規則》第六條、第七條、第八條關於啟動貿易壁壘調查所要求的申請書內容及有關證據的規定。

根據上述審查結果，依據《中華人民共和國對外貿易法》第三十六條、第三十七條及《對外貿易壁壘調查規則》第十二條的規定，商務部決定自2023年4月12日起就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。現將有關事項公告如下：

一、立案調查

自本公告發佈之日起，商務部就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。

二、被調查措施及涉及產品

台灣地區制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施。申請人提出申請時涉及2455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。

三、調查程式

根據《對外貿易壁壘調查規則》的規定，商務部可以採用問卷、實地核查等方式向利害關係方瞭解情況，進行調查。

四、調查期限

調查應在2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日。

五、查閱公開信息

調查過程中，利害關係方及公眾可通過商務部網站貿易救濟調查局子網站查詢案件公開信息，或到商務部貿易救濟公開信息查閱室查找、閱覽、抄錄並複印案件公開信息。

六、對立案的評論

利害關係方及公眾對立案相關問題的評論，應於本公告發佈之日起20日內以書面形式提交商務部。

七、資訊的提交和處理

利害關係方在調查過程中提交評論意見、答卷等，應通過書面形式，並提交與書面版本一致的電子版本。

利害關係方認為其提供的資料洩露後將產生嚴重不利影響的，可以向商務部申請按照保密資料處理，並提供非保密的資料概要。