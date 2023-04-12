南京大屠殺又一倖存者去世　生前曾稱「日本人的臉比明城牆還厚」

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館周三（12日）宣布，南京大屠殺倖存者鄭錦陽已於周二（11日）晚去世，享年95歲。



南京大屠殺由1937年12月13日開始。圖為1937年12月12日，日軍攻擊中華門。（Wikimedia Commons）

紀念館消息指，在南京大屠殺期間，鄭錦陽的曾祖母、姑父、兩個表弟、以及姨舅被日軍殘忍殺害，居住的祖宅被日軍燒毀，「歲月流逝，失去親人的痛苦伴隨了他的一生。願老人一路走好」。

鄭錦陽生前曾受訪表示，雖然大屠殺已過去幾十年，但自己從來沒有忘記過逝去的親人。她透露兩個小表弟死得很慘，說畢便抿泣起來，「這一玩，叫啊跑啊，把三個日本鬼子引進來了，一個刺刀一挑，把兩個小孩子硬戳死了。我這個小姑媽出來一看，一看嚇昏過去了，結果她遭到三個鬼子輪姦」。

+ 5

鄭錦陽又透露自己曾祖母死亡的情況，當時兩個小表弟死了才沒兩天，廚子營來了一老太，結果被三名日本兵打得靠著牆跌坐，彼時其渾然不知的曾祖母剛好在跟人談話，「鬼子看見一個腿在外頭，一槍，打到我太太腿上」。最後，在熬了十多天後，曾祖母還是受不了，不幸去世，「我想起她來我就要哭」。

鄭錦陽又批評日本面對這麼大的事情，卻一直不承認，「他那個臉比我們明城牆還要厚」。