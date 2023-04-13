跨境養老｜港澳居民可申請南沙公辦養老機構　首批開放50張床位

專業的護理服務、舒適寬敞的生活環境、相似的飲食習慣、無障礙的語言溝通、合理的收費、醫療政策扶持、便捷的交通……吸引了愈來愈多港澳老年人到廣州南沙養老。

南沙區於4月7日正式印發並實施《南沙區公辦養老機構入住本區港澳老年人實施方案》（以下簡稱《實施方案》），向港澳老年人開放南沙區公辦養老機構床位。據悉，首批50張專屬養老床位設置在南沙區養老院，以服務好、價格平等優勢，助力南沙打造港澳居民「跨境」養老的「心歸處」。



輪候入住時間平均25個工作日內

2022年6月印發的《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（以下簡稱《南沙方案》）提出，到2035年，南沙公共服務達到世界先進水平，區域內港澳居民數量顯著提升。為便利港澳居民就醫養老，增強南沙養老機構對港澳老年人的吸引力，提高南沙公辦養老機構面向非戶籍人口的床位比例，試點賦予港澳居民申請資格。

據悉，《南沙方案》印發後，廣州市、南沙區落實「便利港澳居民就醫養老」要求，今年1月參照《廣州市公辦養老機構入住輪候管理辦法》收住1名常住南沙區無人照料的香港老年人。 《實施方案》印發後，南沙公辦養老機構向港澳老人放開，規範輪候入住的程序，整個輪候入住時間平均在25個工作日內。

根據《實施方案》，首批50張專屬養老床位設置在南沙區養老院內。目前南沙區養老院已收住3名香港老年人。其中，2名香港老年人表示曾入住香港的養老院，2019年11月申請入住區養老院，在廣州經過長達10個月的觀察對比後，至今仍然居住在院內。兩位居住在此的香港長者對養老院贊不絕口：「這裏環境宜人，餐飲實惠又美味，服務優質，在結婚紀念日、教師節、香港回歸日這些特殊日子裏，工作人員還會為我們慶祝，親如一家人。」

入住南沙區養老院的老人正在練字。（羊城晚報）

將逐步開放鎮（街）敬老院床位

記者獲悉，在南沙養老，不僅能享受到優質的服務，還能享受實惠的價格。該養老院按照政府公辦養老機構定價標準收費，入住的港澳老年人享受與本區戶籍老年人同等普惠的價格。

據介紹，南沙區唯一的區級公辦（公建民營）養老機構，位於黃閣鎮麒麟中學北側，全院佔地面積約1.3萬平方米，總建築面積約1.9萬平方米，共設400張養老床位，以雙人間為主。南沙區養老院納入廣州市統一評估輪候平台，主要收住本區戶籍老人。該養老院於2019年獲評廣東省五星級養老機構（有效期3年），參與2022年度複評再次獲評省五星級養老機構。

綠樹成蔭、空氣清新、明亮整潔……居住在南沙區養老院的長者們，喜歡聚在一起揮毫潑墨、讀書繪畫、鍛煉身體。目前該養老院已與周邊醫院達成戰略合作，提供綠色轉診、老年病專家在線問診及定期線下巡診等服務。

南沙區民政局有關負責人表示，隨著《南沙方案》的貫徹落實，南沙與港澳融合發展不斷深化，將吸引愈來愈多的港澳人士來南沙發展，《實施方案》將為便利港澳居民在南沙養老，為來南沙創業就業的港澳青年解決後顧之憂。

據透露，後期南沙區將結合實際情況逐步開放鎮（街）敬老院床位，提供給符合條件的港澳老年人入住。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

