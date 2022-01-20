北京推「時間銀行」養老互助　做夠一萬小時義工可住公辦養老機構

北京市即將推出「時間銀行」養老志願服務互助模式，提供養老志願服務可換取「時間幣」，一小時兌換一個。|

「時間幣」可用於以個人未來或轉贈直系親屬兌換相關養老服務，積累10,000個更可按照城鄉特困人員待遇，入住轄區內的公辦養老機構。



據介紹，北京市民政局會同市財政局、團市委三部門，已於近期聯合發布《北京市養老服務時間銀行實施方案（試行）》，方案將於6月1日起實施。

北京市民政局副局長李紅兵介紹，養老服務時間銀行是北京市在公益互助養老模式上的創新，目的是為了鼓勵和支持全社會為老年人提供志願服務，並推動這種服務產生的資源在個人、家庭、社會間形成可持續循環。在經過培訓後，滿18周歲、熱心公益事業、身心健康的北京市常住居民，或北京市未滿18周歲的在校學生在其監護人的帶領下參與養老志願服務，可成為志願者並在「時間銀行」建立對應個人賬户，每服務一小時可獲得一個「時間幣」並存入賬户，時間幣在全市範圍內通存通兌。

提供養老志願服務可換取「時間幣」，一小時兌換一個。（視覺中國）

志願者既可以在60歲以後兌換相同時長的服務供本人使用，也可以贈送給自己的爸爸媽媽、爺爺奶奶等直系親屬，讓親人享受服務。志願者通過參與時間銀行養老志願服務獲得並存儲的時間幣達到10,000個，可在其年長衰弱或失能後，按照城鄉特困人員待遇入住轄區內的公辦養老機構。

李紅兵並強調，時間幣不能換資金或實物，堅持「時間換時間」的基本原則。他亦介紹，這並不是唯一的激勵機制，政府部門還將探索建立梯次分明的激勵措施，比如積分兌換獎勵、優秀志願服務項目評選、優秀志願服務組織評選、星級志願者等。同時，鼓勵志願者藉助公益賬户為有需要的特殊老年群體捐贈時間幣，實現「二次公益」。

對於「時間幣」的構思，卻有不少內地網民不能認同，一方面認為長達一萬小時實在太多，即使換算成8小時工作制，需時約5年後，僅在周末的話更要10多年時間，「一個25歲的青壯年每周中公司996，周末去養老院992，幹到10年後可以給你爹用來養老院住3年」。此外，時間漫長之下，社會日新月異，恐怕「存的時候好好的，取的時候取不出來。」