26年前一家三口被殺案終告破！　南京幾代刑警接力抓獲2名真兇

1997年10月8日，南京棲霞區朱某一家三口在家中被害。雖然警方在接報後，立即組織警力展開偵查，但受限於當時的技術條件，案件一直未能偵破。

近日，南京警方通報，經過幾代刑警的努力，今年年初，警方通過現代刑事偵查技術手段，終於在26年後將2名真兇抓捕歸案，以慰死者。



綜合內媒報道，當年朱某夫妻二人在當地經營一家餐館和建材店，人際交往多，偵查線索非常龐雜，但命案現場所有的證據細節均得到南京刑警的良好保存。

1997年案發地點。（杭州網）

據南京市公安局刑警支隊支隊長紀聖智介紹：「儘管警方分析這是一起有預謀、有針對性的結夥搶劫殺人案。循著這條線，市、區兩級刑偵力量也進行全面摸排。遺憾的是，雖然民警圍繞此案開展了大量偵查工作，但受限於當時刑事技術條件，案件一直未能取得突破性進展。」

直至今年1月17日，南京警方通過現代刑事技術手段，成功鎖定當年實施搶劫殺人的兩名犯罪嫌疑人董某和謝某。2月7日，警方在南京市某小區內順利將謝某抓獲。在謝某到案的同時，民警也將董某提押審查。最終，兩名犯罪嫌疑人在警方的審訊下徹底交代了殺人搶劫的始末。

隨著兩名嫌疑人相繼落網，紀聖智感慨稱，26年中參與案件偵辦的刑警換了一批又一批，不過誰都沒有放棄對真相的追尋。受害人朱某一家昔日的鄰居們在得知案件偵破後也如釋重負，「感謝警方多年來為案件所做的努力。」