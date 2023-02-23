智障男遭認錯坐9年冤獄　證真名仍有罪　家屬：法官何不多看一眼

來自安徽亳州利辛縣孫集鎮的李四強天生智力殘缺，被稱為「傻子」。早年，他在南京打工時，因身上持有一張汕頭搶劫案在逃犯人「劉西文」的身份證，結果以該身份被判搶劫罪成，入獄服刑。

服刑期間，監獄的管教才發現李四強的身份被擺了烏龍，但上報後，李並沒獲得自由，法院調查後裁定他冒用劉西文身份參與搶劫案，將判決中的名字更正為「李四強」，李遂繼續服刑。

最終，李四強經歷了9年鐵窗生涯，且在出獄後兩個月便因病重不治，離開人世。7年來，李四強的家屬始終沒有放棄申訴，這宗冤案的細節也隨著內媒跟進而浮上水面。據了解，李四強當年疑被「逼供」，說出自己真名就會被打，還被打掉兩隻門牙。



1979年，李四強出生於利辛縣的一個村子，由於天生智力殘缺，他始終與學校絕緣，常年在村子周邊遊蕩。不過他沒有因為智力問題就放棄生存，早在1990年前後，即12歲時，就跟著哥哥李奎星到江蘇南京謀生，直到2000年前後回村。但2005年，李四強突然「消失」，傳與同村人一起去外面打工，之後一直沒有具體消息。

直到2011年，李奎星收到由他人代筆、李四強寄出的書信，始知弟弟在河北石家莊市北郊監獄服刑。收到信後，李奎星即探監，但當他詢問李四強幹了什麼壞事時，弟弟情緒激動，支支吾吾，此後也一直不清楚其被押的原因。直到2016年，李四強出獄，李奎星才第一次看到了相關的判決書和裁定書。

家人收到李四強的書信始知他在服刑。 （北青深一度）

據了解，2007年3月，南京警方在檢查外來暫住人口時，發現一名為劉西文的人是涉嫌搶劫犯罪的網上逃犯，並憑藉這張身份證作拘捕行動。可蹺蹊的是，劉西文的身份證當時因不明原因由李四強持有，對於為何證件出現在手中，李四強始終沒有說清楚過。而在派出所，智力殘缺的李四強承認自己真名就叫劉西文，並且在2003年於汕頭搶劫，還能準確說出劉西文的出生日期、戶籍地址、家庭成員姓名等資料，以及作案過程等。

最後，汕頭警方於2007年4月以「劉西文」之名將李四強逮捕，後者並在同年10月在龍湖區法院以搶劫罪被判有期徒刑12年半。

在李家人看來，李四強交代犯罪過程是不可能的，因他連自己的生日都不知道，怎可能知道別人的生日，還清楚地知道別人父母戶籍姓名？另判決書顯示，庭審期間，他沒有辯護人，對指控無異議，當庭自願認罪，未提出上訴。而經律師查證，無論是劉西文的家屬、還是李四強的家屬，均未收到過關於案件的拘留通知書、逮捕通知書等應有的法律文件。

李四強的身份出現烏龍，還是在他服刑時，才被監獄管教發現的，因點名「劉西文」時，李多次未答「到」，經多次談話，才得知其真實的生日、戶籍信息均與刑罰執行依據記載情況不符，於是向龍湖區法院反映。2009年10月，民警為此把李四強的照片向劉西文的同案犯、同時也與劉是連襟關係的馬付偉出示，獲對方指出相中人不是劉西文，其後也獲馬的母親也證實。同年11月，民警到利辛縣找李四強的母親核實，確認相中人是李。

李四強生前照顯示其門牙缺失，他自稱是入獄前遭遇「逼供」所致。（北青深一度）

不過，這不意味著李四強可以重獲自由。因在調查期間，馬付偉告訴汕頭警方，相中人（李四強）外號叫「二百五」，2003年時跟他一起參與了汕頭的多起搶劫。但蹊蹺的是，2005年汕頭中院對劉西文的同夥作出的生效判決中，認定作案人沒有「二百五」，包括馬付偉在內的7名同案犯，當年均未提到作案人員中有「二百五」，也沒提到李四強。

案卷材料顯示，李四強在隨後的審訊中說自己的外號叫「二百五」，還清楚地辯認出搶劫案的5名同案犯，並承認自己參與了6起搶劫。就這樣，龍湖區法院最終認定李四強是2003年汕頭搶劫案作案人之一，只是他冒用了劉西文的身份，而李四強在以他人名字服刑兩年後，改以本名服刑，「名正言順」地坐牢。

直到2016年6月，表現良好，獲得兩次減刑的李四強才刑滿釋放回家，不過當時已經得了重病的他沒享受到多少自由的日子已撒手人寰。據村幹部透露，李四強住院時臉色蒼白，目光呆滯，門牙缺失，也不說話，「憑他的智商，能搶劫？」李奎星也指，李四強多次向他們說出「剛到南京十幾天就被抓走」、「沒有身份證」等信息。

根據2009年11月汕頭警方提訊的筆錄顯示，李四強在南京被抓時，明確指出自己跟民警說「我不是劉西文，真名叫李四強」，但不獲採信，更被毆打。後來李四強也陸續告訴家人，審訊期間，他被「逼供」，只要說出自己真實姓名就會被打，曾為此被打掉兩顆門牙。

出獄後的李四強在老家度過最後的時光‍‍。（北青深一度）

李奎星懷疑，有人故意讓弟弟使用劉西文身份證，從而陷害他，於是請了律師，決定為弟弟申訴。2016年8月31日，似乎有感終於有人關心自己遭遇的李四強還向哥哥豎起大拇指，嘴巴說出「厲害」兩字，並在當晚沒了呼吸，彷彿使出最後一口氣來證明自己清白。

律師朱小董認為，龍湖區法院所用於「更正」的刑事裁定書，認定李四強為作案者之一，與汕頭中院在早4年的針對劉西文同夥所查明的內容衝突，相當於下級法院否定了上級法院的判決，使得案中多出一名罪犯，同時使司法機關對李四強繼續「錯誤」執行刑罰提供「法律依據」。而且，裁定書可以更正的內容通常是判決書中的筆誤，但此案是被告人主體錯誤，審錯了人，顯然不是筆誤，按照刑事訴訟法應當通過再審程序予以糾正。

2016年10月，李奎星向龍湖區法院遞交了申訴書，要求啟動審判監督程序，對李四強案再審，並改判無罪。但法院2017年3月回覆道，李四強被抓時持有劉西文的身份證，照片又像其本人，且在審判過程中仍繼續冒名；並認為用裁定書方式更正被告人姓名不影響犯罪事實認定，不構成程序違法，決定駁回申訴。

李奎星不服，認為如果法官能認真看弟弟一眼，跟他說兩句話，就能判斷連流利對答都做不到的他沒有做案能力，於是繼續申訴，但仍遭汕頭中院駁回。

李奎星為亡弟申訴多年。（北青深一度）

直到去年8月，事件才有了新進展，兩名已刑滿釋放的劉西文同夥在看到李四強照片後，皆否定李是他們一員。

其中一人表示，當年同夥中有兩個姓李的，一個當時已經被抓，現已刑滿出獄；另一個叫「小李子」，不是照片上的人。同月，真正的劉西文被抓獲，後在翌月被以搶劫罪逮捕。

已刑滿釋放的劉西文同夥否定李四強是他們一員。（北青深一度）

這讓申訴多年的李奎星看到曙光，早在2018年，他就已經申訴到了廣東省高級人民法院，但一直未獲回應。

目前，他已委託律師將劉西文同案犯的證言及劉被抓的情況作為新證據，提交予廣東高院。

據廣東高院官微周三（22日）晚消息，該院已受理李奎星就李四強犯搶劫罪申訴一案，目前正在審查中。