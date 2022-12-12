「你媽報你失蹤」　鐵騎士抽煙遭警截查　意外與失散20年母親團圓

台中一名年約70歲的藍姓老婦20年前因故離家，然不堪思子心切，近日回到高雄尋親，未料舊家改建，尋親未果，只好求助高雄警方協尋。仁武分局警員6日攔查交通違規時，意外尋獲藍婦失散20年的兒子，兩人驚喜相認，相約農曆年團圓。



70歲藍婦11月29日向高雄警方報案，請警方協尋失散20年的兒子，並向警員提供兒子高姓男子的身分資料，表示自己思念兒子多年，回到位於鳥松區的舊家想見兒子一面，未料舊家改建，景物、人事全非，苦無門路只能請警方協助。

高雄警員截查違規，意外攔停70歲婦人失散兒子。

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仁武分局鳥松分駐所警員6日傍晚5時許巡邏，行經鳥松區中正路與長青路路口，見一名男子騎電單車抽煙違規，將他攔停，以警用小電腦查對身分時，意外發現眼前46歲高姓男子就是藍婦報案協尋的兒子，現場告訴高男「你媽報你失蹤」，高男詫異說「蛤？」並表示他已經找媽媽很久卻都苦無消息，警方隨即將高男帶回派出所，協助他和人在台中的藍婦聯絡。

高男與藍婦在派出所通電話，失散20年再次通訊，兩人話筒都流露激動、欣喜之情。高男表示自己找媽媽很久「上網也找不到」，礙於自己做工，工時不穩定，和藍婦互換LINE，相約農曆過年團圓相聚。

據了解，藍婦20年前因與丈夫婚姻觸礁，離婚後負氣離家出走到台中定居，兒子高男由父親撫養。隨年歲漸大，藍婦希望能再見兒子一面，才跨越200多公里回到高雄尋親。藍婦和高男對於高雄警方的協助都表達萬分感謝。

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