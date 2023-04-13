成都申辦2036年奧運會消息瘋傳　官方急澄清：沒有發布就是沒有

撰文：陳進安
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內地將申辦2036年成都奧運會？昨日（12日）上午11時25分，有內地自媒體發布上述消息，引發輿論熱議。對此，四川省體育局表示，目前暫未有相關信息發布，「官方沒有發布就是沒有」。

名為「The Design Factory」的自媒體賬號在網絡平台發布文章表示，天府國際奧體中心將作為奧運會主場館，其由扎哈建築設計事務所設計，外立面使用竹木纏繞，造型宛如蜀漢宮殿。該文更「披露」2036年成都奧運會「申辦會徽」，其由「原研哉」設計，主題為青春熊貓，將向世界展示成都這個多姿多彩朝氣四射的城市。

網上流傳的成都奧運會「申辦會徽」。（上游新聞）

雖然消息非常詳細，但網民紛紛質疑真偽，並猜測文章作者是掌握了「流量密碼」。不過也有網民認為，其實成都申辦奧運會非常合適，能將大熊貓的元素使用得淋漓盡致從而很好地進行對外傳播，是一個增強文化自信的機會。

對於消息，成都市體育局相關工作人員表示，並不清楚成都是否有申請2036年奧運會的計劃。四川省體育局工作人員則表示，，一切信息以官方網站發布的信息為準，「官方網站沒有發布就是沒有」。

2020年底，四川省政府網站近日公開了《四川省體育局對政協四川省第十二屆委員會第三次會議第0364號提案答覆的函》。（資料圖片）

事實上，成都申辦奧運會的消息也並非完全空穴來風，2020年11月，四川省政府官方網站公佈《四川省體育局對政協四川省第十二屆委員會第三次會議第0364號提案答复的函》，披露根據成渝地區雙城經濟圈建設國家戰略的部署，下一步川渝兩地將共同申辦奧運會，著力打造具有成渝獨特印記和文化特色的奧運會，提升成都、重慶體育的國際影響力和全球競爭力。

不過當時四川省體育局工作人員確認，答复函中提及的川渝兩地將共同申辦的奧運會，指的是2032年夏季奧林匹克運動會。

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