享受體育是本屆東京奧運會中國運動員的最大進步

東京奧運會已經結束，中國隊通過努力拼搏，取得了非常不錯的成績。但是，和獎牌相比，運動員們在比賽期間表現出來的對競技體育的享受狀態，可能才是中國隊在這屆奧運會上的最亮眼之處。

中國經濟社會現代化發展起步較晚，參加國際奧運會這樣的國際賽事也比較晚，舉國體制和強烈的民族自尊心驅使，一直是支撐中國競技體育發展的兩大關鍵因素，激勵運動員在賽事中奪取獎牌為國爭光，成績被賦予了強烈政治意義。以至於在一些極端情況下，連運動員獲獎後接受記者採訪時應該「先感謝誰」都有相關不成文的隱性要求。

當然，以往的中國運動員也很爭氣，縱然背負了和競爭對手相比更多的心理包袱，卻也表現出強大的承壓能力，克服種種困難，頑強拼搏，使得中國很快就成為奧運會等大型國際體育賽事的獎牌大户。

2008年北京奧運會是一個頂峰，因為那次中國是東道主，加上是第一次舉辦奧運會，又在當年發生了汶川地震，國家經濟也在快速發展，開始以一個全球性大國的姿態崛起呈現在世人面前。所以那屆奧運會成績如何，無論在中國官方、民間，還是運動員個人層面都被賦予了特別強烈的象徵意義。那也是中國隊獲得金牌最多的一屆奧運會。

從那之後，觀察中國運動員在比賽中的表現，我們可以有一個明顯感覺，即隨着中國經濟崛起，國家和社會層面自信提升，可以展示國家形象與實力的領域越來越多，體育之於中國的意義，越來越向體育本身回歸，運動員們開始逐漸從政治壓力下解脱，向享受比賽進步，社會層面也不再像原來那樣對運動員失誤有太多苛責。

這種轉變近幾年越發明顯，而這屆東京奧運尤為突出。雖然在國家及社會層面，中國仍然期待運動員們能取得更多獎牌，以展現國家體育實力；運動員團隊也仍然展現出極強的集體主義和愛國主義精神，但是相比以往，運動員們明顯更專注於享受競技體育本身所帶來的挑戰之美，不再像原來那樣，讓人明顯能感到一副「必須要奪金」的精神壓力。

在運動員和教練方面，在面對強大對手時都表現得非常輕鬆，同時也都取得了非常不錯的成績；內地社會方面，當一些運動員因為傷病或臨場發揮失誤，未能奪金時，縱有個別網民責罵，媒體及更多網民都會立刻替運動員說話，呼籲以平常心看待獎牌得失。

當然，在當今國際社會，越來越激烈的國際競爭、全球各國正普遍氾濫的民族主義情緒，以及各國政黨與政治人物的政治需要，還是會對體育提出某些政治要求；各國在大型體育賽事中獲得的獎牌數量，也仍然是國家實力的真實反映。不過，當下中國運動員和內地輿論所呈現出的態勢，也是在說明，內地國民的自信感正愈發沉澱，不再擁有「得不到獎牌」的不安，中國代表團的運動員們對體育的理解也開始走向精神成熟。