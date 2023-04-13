中老鐵路國際旅客列車正式開通　昆明至萬象實現朝發夕至

中老鐵路國際旅客列車周四（13日）正式開通，由中國昆明至老撾萬象，包括鐵路口岸通關時間在內的全程旅行時間為10.5小時，可實現朝發夕至。



該列車每日雙向對開各1列，D887次「復興號」動車組早上8時8分由昆明南站出發；D888次「瀾滄號」動車組早上8時8分（老撾時間）從萬象站出發。列車全程經停8個車站，包括昆明南、普洱、西雙版納、磨憨4個中國段車站，以及磨丁、瑯勃拉邦、萬榮、萬象4個老撾段車站，最高運行時速160公里。

據介紹，該列車每組座椅下方均設有中國和老撾標準電源插座，旅客信息顯示、廣播和服務標識均採用中、老、英3種語言。此外，列車乘務員制服，是專門設計製作的「絲路花語」主題制服，提取了中國傳統名花牡丹花和老撾傳統名花佔芭花元素。

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中老鐵路沿線部分車站圖輯：

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中老鐵路國際旅客列車採取「兩地兩檢」通關模式，乘客需分別於中國鐵路口岸站磨憨站及老撾鐵路口岸站磨丁站完成中老兩國出入境檢查。旅客一次出境、入境通關時間各需1.5小時左右，出境和入境口岸通關時間共需3小時左右。

票價方面，據「12306」網站顯示，昆明南往萬象的二等座票價為542元人民幣，一等座票價為864元人民幣。

官媒報道指，中老鐵路國際旅客列車的開行，對於方便沿線民眾出行、推動兩國旅遊等產業發展、促進兩國經貿往來和共建「一帶一路」高質量發展，具有十分重要的意義。

據了解，中老鐵路自2021年12月3日開通運營，截至周三（4月12日），中老鐵路中國段累計發送旅客1188萬人次，老撾段累計發送旅客220萬人次，共發送跨境貨物363萬噸。