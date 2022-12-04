中老鐵路開通一年　服務旅客850萬人次　貨運覆蓋東盟成黃金通道

連接中國西南部城市昆明與老撾首都萬象、總長1,035公里的中老鐵路於2021年12月3日通車。截至昨日（3日）「中老鐵路」已運營整整一年，成為兩國陸上客貨運輸的主要通道，被稱為中老互聯共同發展的「黃金路線」。



據新華社消息，截至今年12月2日，中老鐵路累計發送旅客850萬人次；發送貨物1120萬噸，其中跨境貨物超190萬噸。

國鐵集團國際部負責人介紹，中老鐵路開通運營以來，旅客出行更便捷高效。「復興號」「瀾滄號」動車組運行安全、綠色、快捷、舒適，大幅縮短了沿線城市間時空距離，成為出行首選。

中國國內段，日均開行客車42列，單日最高開行65列、發送旅客達5萬人次，累計發送旅客720萬人次；老撾段，日均開行客車6列，單日最高開行10列、發送旅客近8200人次，累計發送旅客130萬人次；辦理客運業務的車站由開通初期的7個增至10個，實現動車組與普速列車共線運行，在老撾主要城市開設售票點，延長預售票時間，極大方便老撾人民乘坐火車出行。

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中老鐵路已成為中國與東盟各國之間的陸上物流通道，運輸時間和物流成本大幅壓縮。目前較開通首月分別增長約3.5倍、4倍，發送跨境貨物累計超過190萬噸。隨著萬象南站換裝場建成，中老泰三國鐵路實現互通。目前全線已開通14個貨運站，建成泰國曼谷和越南胡志明等城市海外集裝箱還箱點，令貨物運輸更加便捷。逐步壓縮貨物通關時間，實現昆明至萬象最快26小時直達。

目前中老鐵路跨境貨物已覆蓋老撾、泰國、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、越南、孟加拉、新加坡等「一帶一路」的沿線國家。貨物品類由開通初期的化肥、百貨等10多種擴展至電子、光伏、冷鏈水果等1200多種。

除中老鐵路外，中國還與歐洲國家合作開通了「中歐班列」。目前已通達國外歐亞國家的160多個城市，開行從中國大陸到達最遠倫敦、漢堡等地的國際聯運列車，亦是世界上最長的貨運鐵路線。