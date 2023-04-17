深圳華富村改造引入新一代空中造樓機　實現「5日一層樓」速度

一座藍色的巨型「空中工廠」趴在大樓的外牆上，伴隨著大樓的建設，像壁虎一樣緩緩往上爬……筆架山下，「深圳棚改第一村」華富村改造項目正在緊鑼密鼓推進中，其中最引人矚目的，是計劃建成高達358.1米65層超高層建築的灣區智慧廣場。



「深圳棚改第一村」華富村改造項目引入最新一代「空中造樓機」

從邊陲小鎮到國際化大都市，拔地而起的摩天大樓成為深圳發展的見證和載體。大樓建設的技術和工藝也在不斷迭代，是中國創造和基建實力的縮影。據了解，目前灣區智慧廣場建設引入的這個巨型空中工廠是最新一代「空中造樓機」，也是目前全球高樓建設的領先技術。在這個建樓「神器」的加持下，勞動力減少30%，工效提高50%，可實現「五天一層樓」的施工速度。

「空中造樓機」。（中建三局）

承載力達1500噸能抵抗14級颱風

去年，深圳地標建築、城脈金融中心大廈項目被CTBUH（世界高層建築與都市人居學會）正式認證為「2022年中國建成最高建築」、「2022年世界建成第二高建築」，位列全球摩天大樓第42名。與此同時，「深圳棚改第一村」華富村改造項目正邁入「快車道」，這裏將崛起高度達358.1米65層的現代辦公樓——灣區智慧廣場。

據了解，城脈金融中心大廈和灣區智慧廣場，承建方均為中建三局華南公司。這兩個項目的技術總監佘大濤介紹，在市中心建高樓，難度系數很大。以華富村舊改項目為例，「場地非常小，人員組織、材料佈置都需要很快流轉。建築材料無法長時間堆放，運輸過來後要第一時間『消化』掉。施工場地緊鄰主幹道，垂直運輸壓力也很大，我們要將材料運輸到兩百多米的高空。超高層建築在建造過程中的質量控制、混凝土澆築、工人高空作業的施工安全等，都有很高要求。」

基於超高層建築的建設需求，這兩棟摩天大樓都引入了高樓建設「神器」——「空中造樓機」，學名超高層建築智能化施工裝備集成平台。目前灣區智慧廣場引入的最新一代「空中造樓機」主要構件自重800噸，承載力可達1500噸，能抵抗14級颱風。

造樓機可保障工人安全生產。（羊城晚報）

「空中工廠」可實現一次頂升到位

「空中造樓機」外形看起來像一個藍色幕布包裹的大平台，環繞大樓一圈，內部則形成一個封閉、安全的作業空間，工人在造樓機內進行各個模塊施工。造樓機與樓體通過一個個提前布好的支點連接。一層樓建造完成後，工程師在控制後台進行操控，「空中造樓機」整體頂升，以便工人繼續往上建樓。

「空中造樓機具有施工速度快、安全性高、機械化程度高、節省勞動力等多項優點。」佘大濤表示。 「空中造樓機」本質上是智能化施工平台。它不僅能實現塔機模架一體化及各類設備設施的支撐，還加入了智能化元素，用機器代替人工。據了解，「空中造樓機」的出現，可謂突破了300米高樓建設的技術門檻，在其加持下，水平結構與豎向結構可以同步施工，幫助大樓進入快速「長高」模式。

佘大濤介紹，「空中造樓機」本身，也經過了不斷迭代，功能不斷優化。目前投入華富村改造項目的是最新的第四代2.0造樓機。 「第四代『造樓機』集成化裝配化程度高，採用全部栓接工藝，無需焊接，安裝及拆除快速高效，高空拆改方便；適應性強，可適應牆體複雜變化，包括牆體大幅度內收、剪力牆截面變化、鋼結構吊裝、鋼板剪力牆施工、環帶桁架申臂桁架施工等；全工廠化作業條件，工作條件安全可靠，工人可以實現鋼結構吊裝、鋼筋綁紮、混凝土澆築同時作業，勞動力減少30%，工效提高50%。」

據了解，以往的造樓機穩定性沒那麼強，並且建造一棟樓以後，許多設備需要拆除。而今，最新一代的「造樓機」，不論用在多大規模的大樓建設上，機器整體可循環利用部分達90%以上，且最新的「空中造樓機」重量更輕，可以實現一次頂升到位。目前，在大大減少人力和提高建設效率的同時，「空中造樓機」可以實現「五天一層樓」的施工速度。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

