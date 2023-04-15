廣州發行「嶺南通·八達通｣　可一咭暢行香港及內地逾300城市

4月14日，2023羊城通開發者大會暨「數字廣州」產業發展論壇在廣州舉行。大會全新發布了碳普惠服務產品和解決方案、「嶺南通·八達通」全國交通一卡通聯名卡等創新產品和服務。其中，「嶺南通·八達通」全國交通一卡通聯名卡限量線上首發1000張，市民往來香港與內地只需一張交通卡就可在香港與內地300多個城市搭乘公交地鐵，實現一卡自由行。



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「嶺南通·八達通」全國交通一卡通。（羊城晚報）

記者在發布現場了解到，為助力粵港澳大灣區建設及全國交通一卡通互聯互通，廣東嶺南通股份有限公司、廣州羊城通有限公司與八達通卡有限公司聯合發布「嶺南通·八達通」全國交通一卡通聯名卡。每張卡均內置香港八達通及內地公交、地鐵互聯互通的功能，卡片採用「單芯片雙電子錢包」的模式。

「卡內設有兩個獨立的電子錢包，一個為全國互聯互通人民幣錢包，另一個為八達通港幣錢包。市民往來香港與內地只需一張『嶺南通·八達通』全國交通一卡通聯名卡就可在香港與內地300多個城市搭乘公交地鐵，實現一卡自由行。」廣東嶺南通股份有限公司副總經理楊曉麗介紹，卡內的人民幣錢包可通過廣東省內「嶺南通」標誌的充值點充值或通過手機NFC功能貼卡在線充值（可通過「灣區智慧通微信」小程序、嶺南通APP-IOS版、「羊城通×穗康生活」微信小程序、羊城通APP）；港幣錢包可通過香港境內的八達通充值點現金充值或八達通APP進行手機NFC貼卡支付充值。

2023羊城通開發者大會暨「數字廣州」產業發展論壇在廣州舉行。（羊城晚報）

楊曉麗表示，「嶺南通·八達通」全國交通一卡通聯名卡的人民幣賬戶在廣州地區使用跟普通羊城通卡的優惠政策相同，也可享廣佛同城票務優惠政策；在廣東省內其他地市及省外地區刷卡乘車優惠政策以當地一卡通運營商或運輸服務商或相關交通主管部門公告為準。港幣賬戶在香港地區使用以八達通官方渠道公佈的優惠政策為準。

「嶺南通·八達通」全國交通一卡通聯名卡70元人民幣/張（卡內不包含餘額），市民可通過「嶺南精選+」小程序、嶺南通文化產品店鋪、「羊城通×穗康生活」小程序商城線上購買。

此外，大會還發布了羊城通碳普惠服務產品和解決方案。市民使用廣州公共交通乘車碼作為乘坐公交、地鐵的支付工具後，可以在個人碳幣賬號獲取對應碳幣獎勵（按票價原價每1元積1碳幣），同一手機號在APP或小程序共享同一個碳幣賬戶。

廣州羊城通有限公司城市通分公司常務副總經理鄒大畢介紹，「目前，市民可通過『羊城通×穗康生活』微信小程序、『羊城通乘車碼』微信小程序、羊城通APP查看自己的個人碳幣賬戶，使用碳幣兌換出行產品、商城代金券等權益及通過碳幣活動、每日打卡等行為獲得激勵獎勵，有效實現碳幣價值流通。」