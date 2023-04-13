｢水中殺手｣鱷雀鱔現身廣州高校　校方抽湖圍捕擬製成標本

外來物種鱷雀鱔被稱作「水中殺手」，去年8月，河南汝州為圍捕湖中出現的一條鱷雀鱔，曾耗時一個月抽乾30萬立方湖水，並一度被質疑大費周章。

位於廣州天河的華南師範大學石牌校區中心湖內，近日再現鱷雀鱔身影，校方歷經一天一夜抽排湖水，最終將其捕獲，並決定製成標本用於教學和科普宣傳。



學校教師發現疑似鱷雀鱔身影，及時向學校上報情況。（晚安華師微信公眾號）

近日，華南師範大學生命科學學院教師，無意間發現校區中心湖內出現疑似鱷雀鱔的身影，及時向學校上報情況。學校經過規劃，決定對湖水進行抽排，並於周二（11日）實施捕撈。

11日上午，湖水最深水位已降至1米以下，湖底淤泥成片露出，最終在5名工作人員的合力捕撈下，一條長1.26米、重約40斤的鱷雀鱔被成功圍捕並妥善包裹，後續將由學校製作標本用於教學和科普宣傳。

一條長1.26米、重約40斤的鱷雀鱔被成功圍捕。（晚安華師微信公眾號）

據了解，鱷雀鱔是北美洲特有淡水巨型食肉魚，在地球上已生存1億多年，有「活化石」之稱。鱷雀鱔魚身呈長筒形，吻部前突，有和鱷魚一樣的短吻和密布上下顎的如匕首般鋒利的牙齒，因此得名。

中國本土沒有鱷雀鱔，鱷雀鱔屬於外來物種。其周身覆蓋硬鱗質的超硬琺瑯質魚鱗，硬度與人類的牙齒相當，且卵有劇毒。鱷雀鱔起初憑藉奇特的樣貌作為觀賞魚進入中國，但因生性兇猛，生長速度快，普通家庭的水族缸無法容納日漸長大的鱷雀鱔，因此就會有人選擇放生處理。