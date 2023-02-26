浙江漢生前欠信用卡未還　銀行向家屬索賠　反被要求證明親屬關係

近日，浙江台州陳先生離世後，銀行要求家屬償還其生前的信用卡欠款58000元（人民幣，下同）。家屬卻反向銀行提出要求證明親屬關係，否則拒不還款。銀行將家屬訴至法院後，卻被法庭駁回請求。



據《九派新聞》報道，銀行向陳先生家人索賠後，雙方發生爭執，陳先生女兒要求，「讓銀行證明親屬關係，否則其他一切免談。」

隨後銀行起訴陳先生家屬，但經浙江仙居縣法院審理，駁回原告銀行訴訟請求；判決書稱，因銀行麼有舉證證明58000元用於夫妻共同生活，因此58000元不屬於夫妻共同債務，其家人無需歸還欠款。

被告陳先生家人代理律師透露，銀行沒有再次上訴，陳先生家人亦滿意案件處理結果。

陳先生家人的做法被網民稱是「以其人之道，還治其人之身」，「搶了銀行的台詞」；還有網民支持法院判決，「誰主張，誰舉證沒毛病」。

網民討論▼



「這個人要是在銀行有58000的存款，妻女要取出來銀行會要求證明親屬關係了。終於看到了銀行敗訴，真的應了：以其人之道，還治其人之身。」

「想不到銀行也有今天」

「用魔法打敗魔法」

「錢是誰花的這個不好證明」

「想起過去發生的一些非得要證明『我爸是我爸』的事情」

「銀行這下體會到當初自己要別人提供證明時的痛苦了吧」

