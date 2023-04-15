大灣區｜港青赴穗參加國安教育日活動　冀有更多機會與內地生交流

由香港消防處舉辦的大灣區交流團——「消防及救護青年團」於昨日（14日）起一連三日，出發到廣州進行交流訪問。

今日（15日），恰逢第8個「4·15國家安全教育日」，正在廣州考察的香港消防處消防及救護青年團，昨晚留宿廣州白雲實驗學校，今早8時在校內參加升旗儀式。



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穗港青少年國家安全教育日升旗儀式，上午8時在廣州白雲實驗學校舉行。國旗班成員護送五星紅旗入場，在現場同學老師們歌唱國歌聲中，完成儀式。

廣州市青年聯合會副主席，香港廣州青年總會主席、香港消防處消防及救護青年團名譽助理總監霍啟文，廣州白雲實驗學校校長謝先剛發表講話。

兩地學生共度「國家安全教育日」 留聯繫方式冀加深交流

在接受《香港01》採訪時，團員陳杰昇、盧祉澄均表示自己是首次參加全民國家安全教育日的活動。盧祉澄表示，本次活動有助了解更多關於國家安全的工作，在升旗儀式上與內地學生一同唱國歌，「有團結精神」。陳杰昇告訴記者，他還與內地同學一同唱《歌唱祖國》等歌曲。

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盧祉澄提到，昨晚在白雲實驗學校參加破冰活動並留宿，該校學生帶團員們參觀校園，大家更互相留下聯繫方式，希望日後能保持聯絡。陳杰昇表示，非常開心可以與內地學生交流、上不同課程，並互相分享了兩地的學習方式，「體驗好深，可以嘅話都好想嚟多幾次」。

廣州白雲實驗學校學生陳宇軒和王倩表示，這也是他們首次和香港學生一起參與「國家安全教育日」。王倩表示，能夠跟香港的同學們一起參加這樣的活動，和過去的體驗完全不同，非常有意義。「原本以為可能來自香港的同學們跟我們會有什麼很大的區別，或者說可能會出現語言不同，但是結果沒想到其實跟大家平時在學校裏面的同學朋友是一樣的。」

年幼時曾與父母到香港旅遊的陳宇軒對香港印象已模糊，而王倩還沒來過香港。兩位同學表示，如果有機會希望能夠來香港，親身體驗香港到生活、學習。

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廣州市青年聯合會副主席霍啟文表示，很開心看到兩地學生互相交流，尤其很多香港青年其實都沒來過內地，希望通過這次交流可以讓他們了解到現在廣州，以及內地的經濟變化。另外，希望通過青年交流可以互相深入溝通，減少文化上的隔膜。「我們香港青年總會會持續舉辦這樣的活動，下一步都希望邀請到更加多多香港學校、師生、教育機構。」霍啟文還稱，未來希望邀請內地學生到香港交流，尤其港府也希望能夠吸引更多人才赴港發展。

廣州市白雲區白雲實驗學校校長謝先剛介紹，得知將與香港學生共同參與「國家安全教育日」活動，該校學生都踴躍報名，「很高興學校有機會能夠參與穗港兩地的交流活動。學生們得知有香港的同齡人來參觀交流，都非常興奮」。參與本次活動的志願者同學，均希望能夠在和香港學生交流的過程中，展示他們在廣州、祖國內地的見聞和感受，以及學習生活。

謝校長表示，作為學校，能夠參與此次活動，也是學校開放辦學的重要途徑，讓同學了解港澳青少年的生活、學習的狀態，「兩地學生並沒有陌生感，反而一見如故。他們同吃，一同在宿舍住，手拉手的交流，同齡人這樣沒有間隔沒有約束的交流，我覺得非常融洽，兩邊的孩子都表現的非常自然，都在分享自己的生活、學習和見聞。 未來學校和同學們也期待能夠到香港訪問參觀。」