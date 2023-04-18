國台辦主任宋濤晤台灣奧委會主席　促維護「奧運模式」

台灣的中華奧林匹克委員會代表團赴北京參加第24屆兩岸體育交流座談會，大陸國台辦主任宋濤昨日（17日）下午會見中華奧林匹克委員會主席林鴻道一行時，強調希望台方繼續維護「奧運模式」，並稱要讓台灣運動員在杭州亞運會上感受「家的主場」氛圍。



大陸國台辦主任宋濤（右）會見中華奧林匹克委員會主席林鴻道（左）。（中國台灣網）

據國台辦官網消息，宋濤表示，多年來兩岸奧委會建立有效機制，在兩岸體育交流合作中發揮了主渠道作用。事實證明，只要認同「九二共識」政治基礎，兩岸關係就能和平發展，兩岸交流合作就能更加順暢。希望台方繼續肩負起維護兩岸共識、維護「奧運模式」的責任，在兩岸體育交流以及重大國際賽事中發揮積極影響和作用，促進兩岸體育交流。

宋濤表示，第19屆亞運會將於今年9月在浙江杭州舉辦，大陸方面將秉持「兩岸一家親」理念，讓台灣運動員在杭州亞運會上感受「家的主場」氛圍。希望兩岸代表團加強溝通，兩岸選手團結友愛，爭取優異成績。

林鴻道表示，體育是兩岸交流合作的先行領域之一，得到兩岸廣大民眾關心支持，維繫了兩岸同胞情感，促進了兩岸融合發展。參訪團此次來大陸，與大陸同行進行交流，反映了大家對兩岸體育交流盡快恢復正常化的期待。兩岸體育界應攜手共進，讓體育繼續為增進兩岸人民福祉、助力兩岸關係和平發展發揮積極作用。台灣運動員將參加今年在大陸舉辦的重要賽事，希望台灣選手能夠得到更多的關心鼓勵，共享榮耀。

根據資料，「奧運模式」是指對台方運動員參加體育競賽的名稱、會旗等規範，台方運動員以「中華台北」的名義參加比賽，大眾與媒體在習慣上將這種參賽模式稱作「奧運模式」。

值得注意的是，包括去年2月北京冬奧會開幕式在內，官媒央視等已多次在國際賽事報道上將「中華台北」改稱為「中國台北」。