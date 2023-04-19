安徽雜技女演員高空墮亡　承辦方違規演出使用吊車吊人

4月15日，在安徽宿州一場高空表演中，一名雜技女演員在表演期間突然墮下，經搶救後不治。4月18日，官方通報稱，經調查，承辦方安徽亞西演藝傳媒有限公司（下稱安徽亞西）是違規演出。目前，涉事公司已與逝者親屬達成賠償協議，善後工作正在進行中。



雜技女演員在表演空中節目時意外墮下。

宿州市埇橋區委區政府調查組發布《關於埇橋區蒿溝鎮一演出人員墜亡事件調查處理情況的通報》。

經調查，今年3月26日，演出活動主辦方尹某某（宿州市尹居源種植家庭農場實際負責人），以個人名義與安徽亞西簽訂演出合約，定於4月15日至16日在尹樓村演出。

4月15日，安徽亞西邀請雜技演員張某某與孫某某（兩人為夫妻關係）參加演出，雙方口頭約定演出事宜。當日，兩人從河南永城開車到達演出現場；當晚8時許，兩人表演高空雜技時，孫某某從高空跌至舞台上受傷，後被送至宿州市第一人民醫院，搶救後不治。

經調查認定，本次是一宗高空雜技表演過程中發生的意外墜亡事件。承辦方安徽亞西在演出前未按有關規定履行報備審批手續，屬違規演出；演出過程中未提供必不可少的演出安全應急防護，違規使用吊車吊人，操作不規範。

目前，安徽亞西已與逝者親屬達成賠償協議，正處理善後工作。區主管部門將依據《營業性演出管理條例》相關規定，對安徽亞西的違規演出行為予以處理。

通報稱，本次事件也暴露出蒿溝鎮黨委政府及區相關主管部門監管工作不到位，區紀委監委已對相關責任單位和責任人啟動問責。該區將深刻汲取教訓，加強演藝市場管理，切實維護和保障好人民群眾利益。