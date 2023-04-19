Arcturus變種或致結膜炎　眼藥水將被瘋搶？內地專家：沒必要囤

內地去年12月放寬防疫政策觸發「搶藥潮」，因有傳XBB.1.5變異株主要攻擊腸道，造成可用於治療肚瀉的「蒙脫石散」一度遭到瘋搶。

日前，新變種Arcturus（即是XBB.1.16）進入內地，有報道稱感染者或出現結膜炎，因此是否需要提前囤積眼藥水成為不少人關心的問題，不過有專家就直言「沒必要」。



內地去年12月放寬防疫政策觸發「搶藥潮」。（視覺中國）

中國疾控中心上周六（15日）公布的數據顯示，4月7日至4月13日，新監測到本土重點關注變異株124宗，其中，首次監測到15宗XBB.1.16和2宗XBB.1.16.1。

據美國全國廣播公司（NBC）報道，XBB.1.16感染者出現了一種新的症狀——結膜炎，或稱紅眼病，特徵是眼紅、有沙礫感並伴有痕癢。

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那麼，對於這一新的症狀，人們是否要恐慌性的囤積眼藥水呢？有內地專家分析指，即使發生第二波疫情，感染規模亦會大幅降低，因此不必過分恐慌，過度囤積眼藥水是沒有必要的。「想想很多人之前囤積的蒙脫石散，是不是離過期越來越近了？」

目前，美國、印度，印尼、泰國、孟加拉國、馬爾代夫、伊朗、卡塔爾和沙特等29個國家或地區均出現不同程度的XBB.1.16感染個案。據了解，XBB.1.16的傳播效率比XBB.1和XBB.1.5毒株高約1.17至1.27倍，世界衛生組織已將其指定為「監測中的變種」。