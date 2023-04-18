新冠變種Arcturus進入內地　當局錄15宗XBB.1.16及2宗XBB.1.16.1

新冠病毒變異株Arcturus（即是XBB.1.16）進入內地，中國疾控中心上周六（15日）公布，首次監測到15宗XBB.1.16個案及2宗XBB.1.16.1個案。



據了解，XBB.1.16是BA.2.10.1和BA.2.75的重組或雜交變體，它們均是Omicron變種BA.2的後代。別名為Arcturus的新毒株是今年1月23日首次被發現，其後在全球多地快速傳播。

目前，美國、印度，印尼、泰國、孟加拉國、馬爾代夫、伊朗、卡塔爾和沙特等29個國家或地區均出現不同程度的感染個案。

據世衛組織（WHO）數據，截至今年2月下旬，XBB.1.16佔全球新冠個案的0.21%，這一比例一個月後迅速上升到3.96%。世衛組織3月22日將XBB.1.16列為「監測中的新變種（VUM）」。這意味新毒株的嚴重性暫時還未達到「受關注的變種（VOI）」或「令人擔憂的變種（VOC）」那麼高，不過後續也可能升級至VOI甚至VOC。

日本和捷克的研究人員稱，XBB.1.16的傳播效率比XBB.1和XBB.1.5毒株高約1.17至1.27倍，並表明它有可能在不久的將來在全球範圍內傳播。

值得注意的是，本港目前已錄得輸入XBB.1.16個案。此外，內地本土亦監測到這一變異株，據中疾控15日公布的全國新冠病毒感染疫情最新情況顯示，4月7日至4月13日，新監測到本土重點關注變異株124宗，合共21個分支，其中，首次監測到15宗XBB.1.16個案及2宗XBB.1.16.1個案。