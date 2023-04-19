2023全球最富城市：紐約奪冠　香港重回十甲　內地5城入圍前50

英國投資移民顧問公司「Henley & Partners」與環球財富情報公司新世界財富（New World Wealth）在4月18日聯合發布《2023年世界最富裕城市報告》，紐約再次位列全球之首；去年跌出前十的香港回到榜單，排第7位；北京上海則各進一名。



▼全球最富城市前十榜單▼

紐約（美國）

東京（日本）

三藩市灣區（San Francisco Bay Area 美國）

倫敦（英國）

新加坡

洛杉磯（美國）

香港

北京

上海

悉尼（澳洲）



在全球50個富人最多的城市中，美國占10個，數量最多。香港、北京、上海、深圳、杭州、廣州等6個中國城市進入前50名，居於次席。澳洲有4個城市入圍前50位。

報告指，2012-2022年期間，前十名中，有7個城市身家百萬美元以上的高淨值人士數量呈增長，其中紐約市激增40%至34萬名為全球最多，摘得最富裕城市桂冠。

北京、上海的高淨值人士分別增加70%和72%至12.82萬名和12.72萬名，而東京（29.03萬名）、倫敦（25.8萬名）、香港（12.95萬名）分別減少5%、15%、27%。

中國內地城市中，深圳排第24位，高淨值人士數量增長98%至4.57萬名；第35位的杭州的高淨值人士數量增長105%至3.04萬名，第42位廣州的高淨值人士數量增長86%至2.35萬名。

在榜單的97個城市中，杭州高淨值人士2012-2022年增速最快，其次是美國德州首府柯士甸增長102%，而位居榜單末位的莫斯科的高淨值人士縮水44%。