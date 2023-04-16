2022年內地人口版圖：廣東「最敢生」　浙江「吸力強」

《中新網》報道，近日，內地各省份陸續公布2022年人口數據。數據顯示，廣東常住人口下降，但仍是第一人口大省，且出生人口最多，為「最敢生」省份。浙江常住人口增量最多，吸引人才能力強，成「吸力強」省份。



根據2022年廣東國民經濟和社會發展統計公報，2022年末，全省常住人口12656.80萬人，全年出生人口105.20萬人，均為全國首位。廣東連續三年成為出生人口超100萬的省分，連續五年成為第一生育大省。

報道稱，國家統計局的數據顯示，2022年全國全年出生人口956萬人，照此計算，廣東以一己之力貢獻了全國11%的出生人口，因此，廣東也被外界稱之為「最敢生」的省份。

國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任馮文猛表示，改革開放以來，廣東一直是主要的人口流入地，大量的年輕流動人口流向廣東。

2022年內地人口版圖發布，廣東「最敢生」，浙江「吸力強」。（資料圖片）

從常住人口增量來看，浙江繼續位居第一。浙江統計局數據顯示，2022年末，全省常住人口為6577萬人，與2021年末常住人口6540萬人相比，增加了37萬人。同時，數據顯示，浙江2021年末全省常住人口增加了72萬人。

馮文猛分析，長期以來，浙江的民營經濟非常有活力，近些年的平台經濟也發展迅猛，產生大量就業機會，吸引人才流入。而且，浙江近些年包括戶籍在內的製度改革力度也很大，公共服務水平較高，地區發展比較均衡，對人口的吸引力愈發增強。