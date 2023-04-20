深江鐵路建設迎進展　料2028年通車　香港至粵西地區省時過半

連接深圳與江門的「深江鐵路」於去年10月9日全線開工建設。據了解，線路全長116公里，時速最快可達250公里，料2028年4月建成通車。通車後，深圳與江門可實現1小時內通達，香港至茂名、湛江等粵西地區亦將省時一半以上。日前，工程建設迎來最新進展。



目前，深江鐵路（深圳段）正在開展拌合站大臨用地、盾構工作井、斜井等作業面施工建設，以及交通疏解、綠化遷移、「三電」及管線遷改工程等前期工程。 而在另一邊，深江鐵路珠先行開工路段江口隧道，由兩台刀盤開挖直徑超13米的巨型盾構機，從東莞虎門和廣州南沙兩端分別盾構掘進，隧道盾構段已掘進過半。

據介紹，深江鐵路貫通深圳、東莞、廣州、中山、江門，線路正線全長116公里，共設深圳樞紐西麗站（深江鐵路建設項目不含西麗站）、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站。其中，深圳西麗至南沙段設計時速200公里，南沙至江門段設計時速250公里。全線橋隧佔比達98%，珠江口隧道、深莞隧道、洪奇瀝公鐵大橋、深圳機場東站、深圳機場至深圳北聯絡線等5項工程為全線重難點工程。

深江鐵路建成通車後，鐵路動車組將從百米海底駛過，深圳與江門1小時內通達，深圳與廣州南沙自貿區半小時高鐵互聯互通。深江鐵路將在深圳樞紐西麗站與贛深客專貫通；在深圳機場東站通過深圳北至深圳機場東聯絡線銜接廈深鐵路、廣深港客專，在中山北站通過聯絡線溝通珠海至深圳方向徑路，在江門站與深茂鐵路江門至茂名段正線貫通。

此外，據了解，深江鐵路還將與江湛高鐵銜接，成為連接大灣區與粵西地區最快捷的陸上通道，從深圳、香港至茂名、湛江等粵西地區將較目前省時一半以上。江門、中山等地亦將實現高鐵直達深圳機場。