反封控示威｜消息指4青年被關押4月後獲釋　一人曾拍片請各界救助

去年11月，內地爆發反封控示威（又稱「白紙運動」等），抗議當局的清零政策。據報道，曾參與示威的4名青年曹芷馨、李元婧、翟登蕊、李思琪在被關押約4個月後，日前皆已離開看守所。



非營利獨立媒體「NGOCN Intl」在Twitter發文指，據知情人士透露，曹芷馨、李元婧、翟登蕊、李思琪4人已在周三（19日）離開看守所，但目前未知是否處於取保候審狀態。上述人士因參與去年11月27日的北京亮馬橋集會，被以「尋釁滋事罪」罪名逮捕並羈押於朝陽看守所。

據路透社報道，透過他們的友人轉告，至少曹芷馨和翟登蕊確定已獲釋。26歲的曹芷馨是北京大學出版社編輯，她被捕前曾錄下影片強調「我們不想憑空被消失」，據報她是在去年12月23日被帶走，影片由友人協助發布。而27歲的翟登蕊則是一名教師。

去年11月24日，新疆烏魯木齊大火導致10名民眾罹難，不少民眾質疑是因疫情過度封控，事件引發部分民眾對清零政策和極端防疫不滿，包括北京、上海、武漢、成都等多個大城市爆發反封控示威，多所高校也有學生自發集會。

國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）曾在1月26日指出，部分參與示威的人士仍被拘留或下落不明，亦有參與者被正式以「尋釁滋事罪」起訴，恐面臨最高5年有期徒刑。

重溫去年11月27日北京亮馬河畔集會（點圖放大閱覽）：