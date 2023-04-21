據報200名美軍現役教官駐台　駐日美軍指揮官：依法行之有年

據傳美軍已派遣百名現役教官進駐台灣，因應台海軍事衝突風險，駐日美國陸軍指揮官沃爾（Joel “JB” Vowell）回應有關提問，稱美國依據《台灣關係法》，藉美國在台協會（AIT）派駐軍方和國務院人員的做法行之有年。



駐日美國陸軍指揮官沃爾20日召開線上記者會。沃爾在簡報會上表示，當前局勢是他從軍32年以來「最具挑戰性的時刻」，北京在香格里拉對話等國際場合展現的強硬態度，以及俄羅斯入侵烏克蘭，都讓許多國家的領導人意識中國威脅，日本與第一島鏈國家尤其深刻體會。

沃爾提及，當與日本國防官員談論俄烏戰爭的經驗教訓時，把歐洲的地理模式套用至亞洲，「日本就像波蘭，菲律賓像羅馬尼亞，中國好比俄羅斯，台灣則是烏克蘭」。沃爾指出，這讓日本更好理解亞洲安保環境，藉此日本判斷出東京的角色作用，即透過具備更多能力來協助預防區域衝突、保衛日本自己，並且與志同道合的夥伴和盟友（如美國）一起加強嚇阻。

沃爾強調美國、日本和美國印太司令部及駐日美軍的首要目標都是「不要戰爭」，在此區域爆發任何衝突的後果都將非常可怕。

針對近日有200多名美軍人員駐台傳聞，現場媒體提問，美方未來是否將包含台灣在內推動聯合作戰演習？對此，沃爾並未否認美軍人員駐台消息，答稱依據《台灣關係法》，一些參與駐台的美軍人員，將致力於提供售出武器系統的培訓。

沃爾解釋這符合美國依據法律、一貫的對台政策，如果台灣「購買了新的坦克，我們將透過國防承包商或軍方提供培訓人員，讓他們了解坦克的運作方式，知道如何發射、通訊、維護」。

沃爾進一步補充，有鑑於台灣現在的安保環境，要求更多防衛物資、能力與規劃，「美國軍方正在與國務院、AIT合作，以確保台灣了解潛在的防衛架構和物資」，並且「當前美方教官與台灣的接觸，與美軍對烏克蘭軍對的協訓並不相同」。沃爾列舉美軍以幫助烏克蘭師團、營部、戰鬥群，訓練戰術行動與編隊移動及演習為主，而美方在台灣的做法，「符合我們的政策和法律要求我們做的事情」。

他並強調，當前美方教官與台灣的接觸，與美軍對烏克蘭軍對的協訓是不一樣的，一群美軍正在幫助烏克蘭師團、營部、戰鬥群，訓練戰術行動與編隊移動及演習；而在台灣「（美方作法）符合我們的政策和法律要求我們做的事情。」

事實上，美軍進駐台灣已是公開的秘密，美國一向由陸戰隊負責海外大使館維安，AIT於2019年首度證實自從2005年起，派駐AIT的美國政府人員就有現役軍人，其中包括陸軍、海軍、空軍與陸戰隊。

美國媒體今年2月曾報道指出，一年前美軍在台人數是30人左右，美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，擴增的駐台美軍將拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力。

針對本月盛傳美軍已派百名現役教官駐台一事，AIT沒有評論，僅重申美方對台承諾堅若磐石，致力於維護台海與區域的和平穩定；台灣國防部也對細節守口如瓶，稱「對於友盟國家透過軍事訓練等方式提升國軍戰力等作為，樂觀其成」，但對於細部內容，循例不予說明。