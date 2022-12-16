日媒︰美國擬2023年起遣官駐台工作

日媒12月15日報道，美國政府與國會考慮2023年秋天起派遣政府官員到台部門工作。內文稱，中國加強對台施壓，拜登政府想在安全保障與經濟政策等加強與台合作。



《日本經濟新聞》在報道中指出，2023年度國防預算的國防授權法案中記載將派遣政府官員到台，每人平均留台期限最長2年，第一年學習中文，第二年在台灣的行政機關或立法院工作。這計劃將每年實施。

國防授權法案通過後，計劃2023年初就開始招募有意參加者，2023年9月開始派遣。報道稱，計劃中1年是派出10人。人選開初將從與經濟、安全保障有關的部會招募，美軍武官也是對象。據悉不會從情報機關的人員招募。

台中央社稱，美國之所以要開始派官員駐台，主因美中因台灣議題的對立長期化，華府認為派官員到台行政機關工作，能熟悉包括台灣決策過程，有助美台合作。

《日本經濟新聞》引述有美國會相關人士稱，華府此舉實屬罕見，迄今派駐台灣計劃一般僅為期數月。

美國參議院15日過2023年度國防授權法案，授權未來5年供台100億美元無償軍援，並要求加速處理台軍購請求。法案接下來送交美國總統拜登簽署後生效。

法案繼8日在眾議院通過後，參議院晚上以83票贊成、11票反對的票數，通過總額高達8580億美元（約6.6萬億港元）的2023財政年度國防授權法案。