傳美軍派百名現役教官駐台　AIT：對台支持將與北京威脅對齊

據傳美軍已派百名現役教官進駐台灣，對此美國在台協會（AIT）周二（18日）表示對具體接觸沒有評論，但美國對台的支持及與台灣的防務關係，將與中共目前施加台灣的威脅對齊。台灣軍方則表示，對於友盟國家透過軍事訓練等方式提升台軍戰力等作為樂觀其成，但細部內容循例不說明。



外傳美軍已派遣百名現役教官駐台，多數進駐陸軍新訓中心及後備旅給予建議，以強化台軍戰力。AIT發言人表示，美方對具體的行動、接觸或訓練沒有評論，但美方對台灣的支持和與台灣的防務關係，將與中華人民共和國目前施加台灣的威脅對齊。AIT重申，美方對台灣的承諾堅若磐石，並將致力於維護台海與區域的和平穩定。

台軍方則表示，防長邱國正日前在立法院提及，只要有助台軍訓練及戰力，都會持續深化與擴充跟友盟的交流；軍方對於友盟國家透過軍事訓練等方式提升國軍戰力等作為，抱持樂觀其成的態度，但對於細部內容，循例不予說明。

卜睿哲新書主張2024年大選結果將影響北京當局對兩岸關係施壓的力道。（亞太堅韌研究基金會）

另一方面，前AIT主席、現布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級研究員卜睿哲與同事何瑞恩（Ryan Hass）及德國馬歇爾基金會（GMF）中國計劃主持人葛來儀（Bonnie Glaser）近期共同出版新書，主張2024年台灣總統大選結果將影響北京當局對兩岸關係施壓的力道，但化解兩岸關係緊張必須顧及台灣人民意願。

卜睿哲認為，開戰風險仍相對偏低，且台灣領導人相當明智，不會做出會引發中共攻擊的蠢事。而美國會否及如何涉入一場兩岸戰事，則很大程度得看情況，較有可能的是提供情報、後勤及武器援助，即使派兵援台，也更有可能是海、空軍，而非地面部隊。

卜睿哲強調，避免戰爭仍是首要任務，首先是台灣須在美國參戰前具備抵擋解放軍攻勢一段時間的能力；其次是美方須具備有效介入的實力；最後是北京自身也可發揮作用，如一改對台脅迫政策，轉為更溫和的方向調整。他又指中共無法說服台灣接受其統一方案，因方案本身就很差，「北京應該自己照照鏡子」。