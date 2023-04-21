內地錄Arcturus輸入個案數量增　國家疾控局：未形成本土傳播優勢

新冠變種Arcturus（即是XBB.1.16）今年1月首次被發現，目前已在全球至少33個國家或地區傳播，本港和內地均錄得相關個案。國家疾控局表示，內地近期XBB.1.16輸入個案的比例增加，但本土個案仍維持低水平，暫未形成傳播優勢。



2023年1月，XBB.1.16被首次發現，隨後在印度、美國、新加坡和澳洲等國家或地區流行，2023年3月5日被正式命名。XBB.1.16較父代XBB.1更易傳播，且免疫逃逸能力與XBB.1.5相當。鑑於XBB.1.16相對於其他毒株的增長優勢，世界衛生組織（WHO）於3月22日指定其為「監測變異株（VUM）」。

截至4月18日，全球至少有33個國家或地區報告了XBB.1.16感染3647宗，主要來自印度（63.4%）、美國（10.9%）和新加坡（6.9%）。國家疾控局表示，由於亞洲部分國家流行XBB.1.16，內地近期XBB.1.16輸入個案的比例增加，但本土個案仍維持低水平，暫未形成傳播優勢。

國家疾控局稱，公眾處於暴露環境、人員密集場所，或者接觸脆弱人群時，仍建議佩戴口罩。（新華社）

此外，針對有媒體報道XBB.1.16可引起兒童眼睛痕癢、發紅（結膜炎）等症狀，國家疾控局表示，類似眼部症狀在此前流行的新冠毒株感染個案中亦有報道，若近期出現此類症狀，應及時就醫並在醫生指導下進行治療。

國家疾控局提醒，當公眾處於暴露環境、人員密集場所，或者接觸脆弱人群時，仍建議佩戴口罩。同時，做好自我健康監測，尤其是高齡老年人和有基礎疾病等脆弱人群應特別注意自我保護。