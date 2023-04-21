比亞迪將在智利建造2.9億美元的鋰生產工廠

中國電動汽車製造商比亞迪在智利獲得合格鋰生產商資質，並計畫在當地建造一家鋰工廠。鋰是電動汽車電池的關鍵材料。目前智利是全球第二大的鋰供應國。



本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。



據《路透社》4月21日報道，比亞迪計畫在智利北部安托法加斯塔地區建造一家2.9億美元（約22.76億元港幣）的比亞迪智利正極鋰電廠（BYD Chile Lithium Cathode Plant）。

智利經濟發展機構CORFO官網當地時間4月19日宣佈，智利政府已將比亞迪智利列為合格的鋰生產商，以便其可以獲得電池級碳酸鋰配額的優惠價格。

深圳比亞迪總部。（視覺中國）

CORFO介紹稱，比亞迪在智利是第一家為城市公共交通提供電動公車的公司，這是促進電動汽車的公共政策的一部分。

截至4月21日，比亞迪尚未回應置評請求。據CORFO周三（4月19日）發布的一份聲明稱，該工廠將使用碳酸鋰作為原料，每年生產5萬噸的鋰鐵磷酸（LFP）陰極，計畫於2025年開始運營，並創造500個就業機會。

CORFO執行副總裁貝納文特（Jose Miguel Benavente）說，「我們希望為促進鋰價值鏈產品的生產提供有力支援。」

智利總統博裡克（Gabriel Boric）在星期四（20日）承諾將國有化智利的鋰產業，以推動其經濟發展和保護環境。

彭博社在去年12月報道，比亞迪當時正在智利談判參與一個採礦專案，並在申請加工許可。