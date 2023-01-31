比亞迪成全球新能源車銷量冠軍　小鵬汽車今年將推出全自動駕駛

比亞迪日前發布2022年業績預告，2020年（去年）營收突破人民幣4,200億元（，淨利潤人民幣160億元至170 億元，年增4倍，為425%至458%。比亞迪表示，公司勇奪全球新能源車銷量第一。



比亞迪指出與新能源汽車行業持續爆發式增長，而公司在全球新能源汽車銷量第一，推動盈利大幅改善，並有效緩解上游原材料價格上升帶來的壓力。

2022年，曾蟬聯三年全球新能源汽車銷量冠軍的特斯拉，被比亞迪擊敗。比亞迪全年累計銷量達到了186.9萬輛，同比增長152.5%，其中，純電動車累計銷量為91.1萬輛，插電混動車型累計銷量為94.6萬輛，燃油車銷量為1.2萬輛。

特斯拉在中國市場銷量持續下滑，圖為Tesla Model Y。（特斯拉官網）

特斯拉全年電動車累計銷量為131萬輛，同比增長40%，未實現此前設定的150萬輛年銷量目標，不過在純電動車市場仍保持第一。

小鵬今年將在中國推出全自動駕駛

中國電動汽車製造公司小鵬汽車稱，2022年將在中國率先推出全自動駕駛，在中國超過 50個城市實現自動駕駛。

《廣州日報》報道，1月28日的廣東省高質量發展大會上，小鵬汽車董事長何小鵬表示，新能源汽車通過過去五年的努力達到滲透率超過 30%，他相信未來的五年將由新能源汽車和以全自動駕駛為代表的智慧汽車引領。

小鵬主打「高性價比」，擅長打價格戰，這讓小鵬看上去就是造車新勢力中的「小米」。（資料圖片）

何小鵬指出，小鵬汽車會在2023年之後的五年持續進行高強度的研發投入，每年的研發投入都會超過60億元，並在今年在中國率先推出全自動駕駛。

何小鵬表示，小鵬汽車計畫在未來五年內，推出五款面向全球的智慧汽車，將中國的智慧汽車帶向全世界。