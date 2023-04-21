中國前駐美大使崔天凱：中美對話須克服兩個問題，不能只靠說

撰文：許祺安
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央視旗下微信公眾號《玉淵譚天》日前專訪資深外交官，中國前駐美大使崔天凱。從中國式現代化聊起，他分享了自己對中美關係的看法，崔天凱認為，中美之間需要對話，但要克服兩個問題，第一是要平等互相尊重，第二是需要言而有信。

此外，崔天凱也指出，中美高層需要對話，否則解決不了問題。但他也強調，「如果對話如果沒有誠意，不能平等相待，也不見得能解決問題。」

《玉淵譚天》訪問崔天凱關於「中國式現代化」與「西方現代化」的不同，崔天凱回應稱，原來聽美國人說，所謂「三權分立」、選舉制度，這好像就是現代化。但現在大家認識也很清楚，這個認識也是片面的。

崔天凱指出，很多國家曾經學過美國，後來凡是生搬硬套學習美國制度的，沒有一個成功的，然後這些國家又被美國貼了標籤，叫「失敗國家」。實際上失敗不是這些國家自己失敗，它可能生搬硬套西方這一套不成功才失敗。

崔天凱接受《玉淵譚天》採訪。（玉淵潭天）

崔天凱指出，西方國家本身走到現在，也出現了問題，「你看美國現在政治極化，社會撕裂，兩黨之間掐得恨不得你死我活。美國原來跟我們講的那一整套的東西，好像不是那麼回事。」

崔天凱提到，很多人開始思考什麼是現代化？新中國成立到現在70多年，改革開放40多年，經過我們的實踐，特別新時代的十年，慢慢總結出一條自己的道路，「既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色」。

他相信，經過這二三十年，我們還不斷會有新的經驗總結，實踐會不斷提供新鮮東西，中國會不斷提升歸納到理論層面。顯然，我們走出一條跟他們截然不同，而且成功的道路。

「中國式現代化與世界」藍廳論壇在上海北外灘世界會客廳舉辦，秦剛出席。 （澎湃新聞）

崔天凱：美國政府把世界切成「威權、民主」兩半

崔天凱也指出，對中國特色社會主義道路，很多人的理解，還是片面的，有相當一部分人還存在著誤解誤判。有的人就拿美國這一套來套我們的情況，覺得套不上，那就是不對。

崔天凱認為，這是一種很狹隘、很片面的思維方式。特別是美國的一些精英分子、媒體成天在給老百姓灌輸這些東西。最明顯的就是美國政府老在說「現在是民主對威權」，把這麼大的世界，200來個國家，一切兩半，這是「民主」，那是「威權」。

崔天凱表示，但美國就在給老百姓灌輸，在國際上在製造這樣一種敘事——這並不符合實際情況。崔天凱強調，「我希望他們對中國的道路、理論、制度、中國的文化要有更深入的瞭解，然後他們才能讀懂什麼是『中國式現代化』」。

崔天凱批評美國把世界分成「民主、威權」兩塊。（路透社）

中國迎來外交熱

《玉淵譚天》記者詢問，近期中國迎來「外交熱」，有學者評價，中美關係很重要，但對中美雙方來說，並不是唯一的外交關係，對此他有什麼看法？

崔天凱則附和稱，「世界上那麼多國家，不可能只有中美關係，各國之間都有各種關係，除了雙邊的，還有多邊的，還有地區的。」

但崔天凱也強調，不管怎麼說，中國、美國這兩個這麼大的國家，作為世界前兩大經濟體，兩國還都是聯合國安理會常任理事國，在世界上也有各自的重要性，「這兩個國家之間按理說應該有更多的交往，包括政府之間的交往，包括高層的交往，這種交往應該是相當頻繁的，相當經常的，但是現在很難做到這一點。」

習近平和拜登2022年在G20峰會上會面。 (REUTERS)

崔天凱提到，他認為覺得這裡面主要有兩個問題：第一個就是能不能真正做到相互尊重。他批評，美國有些人的習慣思維就是說要強勢來對付你，言下之意他是強勢，就要把對方打成弱勢。「用他們的話說就是要從實力地位出發來和你交往，老是這種心態，不能平等相待，不能尊重對方，怎麼交往。」

崔天凱指出，中國有句古話叫「智者不惑，仁者不憂，勇者不懼」，他解釋，「你要是智者、仁者、勇者，你不需要每天把實力掛在嘴上，這麼說可能正是心裡沒底的表現。我覺得這是影響中美交往，包括高層交往一個很重要的原因。」

第二個，就是能不能做到言而有信。崔天凱指出，現在經常看到中美之間有一次正式的交往，甚至相當高層級的交往，然後美國表態好像也還可以，回過頭去馬上就提升跟台灣的官方關係，馬上就繼續賣武器給台灣，甚至幫台灣在國際上去搞國際空間，再抹黑中國，然後是脫鉤斷鏈，制裁中國企業。

蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫4月5日在美國南加州會面，雙方強調美台關係對於維持地區經濟自由、和平與穩定的重要性。（台灣總統府）

崔天凱批評，「你說的一套做的一套，何以取信於人？如果官方的高層溝通會晤，你說的話不能取信於人，這些交往還有什麼意義？我覺得這兩個問題如果不解決，會繼續影響中美之間的交流。」

對於中美高層之間的對話，崔天凱認為有必要，他表示，「不對話肯定解決不了問題。對話如果沒有誠意，不能平等相待，也不見得能解決問題。」

崔天凱指出，原來美國人很喜歡說一句話，他嫌中美之間對話多了，他說「我們不能為了對話而對話」。現在回過頭來看，中國也可以跟他說同樣的話：「你如果沒有誠意，沒有一個平等相待的態度，那光為了對話而對話也沒有多大意義」。

崔天凱指出，美國現在把國家安全的概念泛化，以符合它的政治需要。他指出，美國要打壓中國，要跟中國脫鉤斷鏈，但提出的事情往往不符合事實，也違背客觀的經濟和科技發展的規律，但只要美國拿出國家安全「一個大帽子一扣」，就能說中國違反市場規律、違反世貿組織的規定。

去美元化？崔天凱：美國濫用美元作為國際儲備貨幣的地位

關於「去美元化」的問題，崔天凱認為，美國過去在很大程度上濫用了美元作為國際主要儲備貨幣的地位，包括它的長臂管轄，單邊制裁，全是利用這個，這麼做實際上很大程度是在透支美元的信用。

美元・美鈔：圖為2022年2月14日，路透社發布美元鈔票的設計圖片。（Reuters）

崔天凱指出，「去美元化」不等於說以後美元就不用了，「美元還是世界主要貨幣，只不過要去掉不公正不合理的做法」，另外他也強調，這個過程應該是個比較長的過程，「是一個歷史過程，不是一天兩天幾年時間就能完成，它是一個漸進的過程。」

沙特伊朗復交　中國成為「和平締造者」

此前，中國、沙特和伊朗三方發表聯合聲明，宣佈沙伊雙方同意恢復外交關係。隨後，基辛格評價：「中國以『和平締造者』的角色改變了國際外交的職權範圍，並朝著成為創建世界秩序的參與者的目標邁出了重要一步。」

沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（右）、伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（左）4月6日在北京舉行會談前，與中國外長秦剛一同握手。（Reuters）

崔天凱對此回應稱，中東這些國家在與美國的利益融合上更多、也相當依賴美國，但中國能推動他們走向和解，關鍵在於「心」。

崔天凱指出，中國在國際上是主張和平的，「主張要共同發展，主張國家之間不管大小，相互尊重、平等相待。所以我們就有這個心，有這個誠意去推動這些國家想辦法來和平解決他們之間的爭端，能夠坐到一起找到一個可解的辦法。」

崔天凱強調，中國從來不搞軍事同盟、也沒給錢，更沒有施加很大壓力搞脅迫。他直言，美國不是沒有這個能力，「美國從它的對這些國家政治影響、經濟影響、軍事影響，你要論這些東西，他們的能力比我們還強，但問題有沒有這個推動和平的心？有沒有推動和解的心？我覺得這是一個區別。」

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中美關係
第五個現代化