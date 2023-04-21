拜登傳將限制美企對華關鍵領域投資　外交部：堅決反對科技霸凌

此前外媒引述消息報道，美國總統拜登（Joe Biden）計劃在未來數周內簽署一項行政命令，限制美國企業投資中國的部分關鍵領域，主要針對半導體、人工智能和量子計算。



4月21日，外交部發言人汪文斌對此回應稱，中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。汪文斌也批評美國，「是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸淩，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，」



汪文斌表示，注意到有關的報道，對此堅決反對。汪文斌批評，美方慣於打著國家安全的幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，大搞「小院高牆」、強推「脫鉤斷鏈」，甚至不惜損友自肥，對盟國進行經濟脅迫。

汪文斌指出，美方的真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸淩，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，損害的是整個世界的利益。

中國外交部發言人汪文斌。（外交部）

外媒此前引述消息人士稱，美國政府近兩年來一直討論這項措施，目前計劃在5月19日舉行的日本廣島七國集團（G7）峰會前後採取行動，由拜登準備簽署相關命令及作出公佈。

報道指，拜登的行政命令將限制美企投資部分領域，涵蓋範疇包括半導體、人工智能和量子計算；部分領域是完全禁止投資，部分則須向華府作出申報。

報道又指，受限制的美企主要從事風險投資及私募投資，同時限制作出技術轉讓及合資企業等安排。不過，現有投資則不受限制