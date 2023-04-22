中駐法大使稱中國人決定台灣命運　談毛澤東再嗆主持人：沒讀過書

中國駐法國大使盧沙野因強硬言行，被封為「戰狼大使」。近日，他接受法國電視台LCI主持人羅契賓（Darius Rochebin）訪問時談到台海問題，再次強調「是由中國人決定台灣的命運。盡一切可能，若無法和平統一，會採取所有可能行動。」



在面對主持人羅契賓提到毛澤東曾致上百萬人喪命時，他更質疑主持人：「你有念過書嗎？」並當場批評對方「每次訪問我都用過去的不實流言詭辯，您不誠實」。



據中央社報道，主持人羅契賓指出，法國前總統戴高樂（Charles de Gaulle）1964年與中國建交，讚許世界出現一個非白人勢力，但當時毛澤東正殺害數百萬人，「很多西方國家都認為戴高樂當時錯了，如今與中國交往上很可能再犯同樣的錯」。

中國駐法國大使盧沙野。（外交部）

盧沙野則當場批評對方，「每次訪問我都用過去的不實流言詭辯，您不誠實」。主持人追問：「百萬人因毛澤東喪命這叫不實流言？」盧沙野接著說：「這不公平、不確實，您有念過書嗎？停！我今天來不是為了和您談論這些流言」。

在談到台海議題，盧沙野則在主持人展示解放軍軍演模擬發射飛彈的畫面時，指出「威脅者不是我們，我們是受威脅的一方」。對「轟炸」之舉，盧沙野強調，「因為中國領土的完整受到台灣及部分西方國家的台獨分離勢力威脅」。

他還指出，「是由中國人決定台灣的命運。盡一切可能，若無法和平統一，會採取所有可能行動」。而面對主持人追問台灣為何不能有人民自決權，盧沙野表示，「台灣自古以來屬於中國。兩岸同屬一個中國，歷史如此、現狀如此」，盧沙野更稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序的一環，白紙黑字寫在開羅宣言與波茨坦宣言（波茨坦公告）中」。。

2019年7月盧沙野接任駐法大使以來，就因強硬發言備獲關注，被封為「戰狼大使」。2021年6月15日，在接受法國《言論報》（l'Opinion）專訪時，他就曾表示，污衊中國外交是「戰狼外交」的人是懦夫。「西方習慣攻擊指責別人，從未為此付出過代價或遭到反擊。但這次中國反擊了，他們就覺得被侵犯了……他們不想讓中國和中國外交官發聲。」

2022年8月初盧沙野曾在法國BFM電視台節目上表示，「若將來完成兩岸統一，我們（中國大陸）要進行再教育，相信那時台灣人會再度變成愛國者，再支持統一」。

對於「戰狼大使」的稱號，盧沙野表示很榮幸，他又強調，「戰狼」在中國是個褒義詞，指的是為國而戰的勇士。「既然有如此多的攻擊中國的『瘋狗』，我很榮幸得到『戰狼』的稱號，我們就是擋在祖國前面、為她而戰的戰士，就是要擋住攻擊中國的『瘋狗』的路。」有關言論引發各種熱議。