蘇杭迎疫情3年後首批海外旅遊團　蘇州文旅局長親迎82位印尼遊客

內地疫情防控開放後，大批旅行團前往東南亞等國，受到熱烈歡迎。

除了中國人出境旅遊，入境遊市場亦緊鑼密鼓地啟動。

4月21日傍晚，隨著搭載82位印度尼西亞遊客的航班抵達杭州蕭山國際機場，蘇杭地區迎來疫情後首個大型海外赴華旅行團。綜合內媒報道，這批遊客將在杭州、蘇州、無錫、上海度過5天6夜的華東之旅。



曾來過中國的遊客林先生落地後感慨道，「終於又來到中國、來到杭州了，我非常激動！」作為江南名食叫花雞的愛好者，中國入境團隊遊一開放，林先生就計劃出行，並帶全家人一同到中國，「希望和家人們擁有一趟愉快的旅程。」

杭州導遊趙軍稱，此團是今年印度尼西亞第一個獲得中國旅遊簽證的團體，是杭州第一個入境游團體。三年沒有帶團的他表示，非常重視這次工作，特地穿上結婚時的西裝，「能帶領這個團我非常開心，做了充分的準備。」

據杭州諾達國旅翁傑介紹，為吸引印度尼西亞遊客來華東旅遊，特地安排了「雅加達—杭州—雅加達」旅遊包機，每週執飛一班，由杭州入境，周五抵達，次周三離開。「接下來，我們將增加新的旅遊產品，計劃把千島湖、黃山、仙居神仙居、普陀山等景點也納入行程，吸引更多入境游客。」

於22日抵達蘇州的這一旅遊團，也是蘇州時隔三年首次迎來入境團。為表歡迎，蘇州市文化廣電和旅遊局在耦園為該旅遊團舉行了歡迎儀式，向82位印尼旅客送上蘇州特色「蘇扇」。

蘇州市文廣旅局對外交流與合作處處長朱勝文表示，入境游重啟，蘇州也將加快實施入境游市場復蘇計劃，繼續通過「走出去」「請進來」，線上線下結合的方式促進國內外文旅合作，打造更多適合境外遊客需求的定制遊產品，打響「到中國，遊蘇州」入境旅遊品牌。