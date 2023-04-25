中國實現馬斯克創想？　時速1000公里　滬杭將建世界首條超級高鐵

2013年，Elon Musk（馬斯克）曾提出「超迴路列車（超級高鐵）」的概念，在真空密封管道中，以快過火車飛機的速度，運輸乘客或貨物，且耗能更低。

據《環球日報》25日報道，這一概念想法，或被中國優先建成實現。



上海到杭州中國工程和鐵路研究人員稱，「上海-杭州」將最有可能率先建造世界首條超級高鐵線路。磁懸浮列車將以高達1000公里/小時的速度在這條150公里長的真空隧道中行駛，9分鐘即可抵達目的地。

中國研發超級高鐵，上海到杭州僅需9分鐘。（網絡資源圖）

此外，還有幾條候選線路競爭超級高鐵項目，包括「北京-石家莊」、「廣州-深圳」和「成都-重慶」線路等。評估團隊稱，每一條都有獨特的優勢。但他們在研究超級高鐵時考慮也了幾個關鍵因素，包括人口密度、經濟活動和現有交通基礎設施等，目前已對每條線路的經濟潛力做了評估。

結果顯示，「上海-杭州」的超級高鐵線路對中國來說最可行、最有利。該線路涉及的兩個城市人口密度高，經濟活動活躍，且地勢相對平坦，具有較高的技術可行性，因此被認為具有較強的經濟潛力。

報道稱，中國正在認真研究該項目，因為它有可能徹底改變交通，並提供更快捷高效的方式運送乘客和貨物。