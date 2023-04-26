內地全面實現不動產統一登記　專家：推進房地產稅必經之路

中國自然資源部部長王廣華周二（25日）在中國自然資源和不動產確權登記工作會議上宣布，中國已全面實現不動產統一登記。有內地專家表示，這是推進房地產稅的必經之路。



新華社報道指，這意味著經過十年，從分散到統一，從城市房屋到農村宅基地，從不動產到自然資源，覆蓋所有國土空間，涵蓋所有不動產物權的不動產統一登記制度全面建立。

報道指出，中國以民法典為統領，以《不動產登記暫行條例》為核心，以實施細則、操作規範、地方性法規等為配套支撐的不動產統一登記制度體系基本成型。

中共中央、國務院2013年3月決定建立不動產統一登記機構，提出將分散在多個部門的不動產登記職責整合，實現登記機構、登記簿冊、登記依據和信息平台「四統一」改革任務。

58安居客房產研究院院長張波對內媒《貝殼財經》表示，實現不動產統一登記有利於提高資源資產利用效益和社會管理效益，且能更好地保護不動產權利人合法財產權，保障不動產交易安全，維護正常的市場交易秩序。另一方面，這也是推進房地產稅的必經之路。

易居研究院研究總監嚴躍進則表示，不動產登記制度的出發點更廣，並不是為了徵稅，在中國全面實現不動產統一登記後，的確會為房地產稅等工作開展提供更便利的條件，但不應理解為房地產稅要開徵。