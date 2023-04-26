中國將建世界首條超級高鐵　廣深亦有候選線路？時速或達4千公里

中國或將在上海和杭州之間，建設時速高達1000公里的世界首條超級高鐵（高速飛車）線路。據悉，超級高鐵具有高安全、低能耗等特點，未來的時速可進一步提升至2000公里甚至4000公里，較民航客機還要快5倍。



中國或將在上海和杭州之間，建設時速高達1000公里的世界首條超級高鐵線路。（示意圖片／網上圖片）

據早前報道，上海到杭州中國工程和鐵路研究人員稱，「上海-杭州」將最有可能率先建造世界首條超級高鐵線路。這條全長150公里的真空隧道將允許磁懸浮列車以高達1000公里的時速行駛，車程僅9分鐘。

航天科工集團「高速飛車」項目團隊介紹，「高速飛車」是將磁懸浮技術與低真空技術相結合，實現超高速運行的運輸系統。目前，研究團隊已在山西大同建設起高速飛車全尺寸試驗線，並於近期完成了首次全尺寸超導航行試驗。

此前，試驗團隊已在非真空條件下完成了超高速磁懸浮與電磁推進試驗，時速達到了623公里。團隊未來還將在大同的試驗線上開展更多試驗，包括延長線路，做更長距離的、更高速度的相關驗證。此外，中國還有幾條候選線路競爭超級高鐵項目，包括「北京-石家莊」、「廣州-深圳」和「成都-重慶」等。

試驗團隊已在非真空條件下完成了超高速磁懸浮與電磁推進試驗，時速達到了623公里。（示意圖片／網上圖片）

項目團隊稱，上述每一條線路都有自己獨特的優勢，譬如廣州到深圳的超級高鐵線路，能夠將珠三角地區兩個主要經濟中心連接在一起，從而助力粵港澳大灣區的發展。而北京到石家莊的超級高鐵線路，則連接首都和河北省省會兩個北方主要城市，能夠有效地緩解北京現有交通路線的壓力。

超級高鐵「三步走」 時速或達4000公里

數據顯示，根據相關數據，截至2022年尾，全國鐵路營業里程達到15.5萬公里，其中高鐵4.2萬公里。在新時代的10年時間內，全國鐵路營業里程增長58.6%、高鐵里程增長351.4%。

從磁懸浮列車到超導磁懸浮列車再到超級高鐵，都對速度提出了更高要求。早在2017年，內地科研人員決定開始研製高速飛行列車，即將超聲速的飛行技術和軌道交通技術相結合，通過超導磁懸浮技術和真空管道技術的應用，實現超音速的近地飛行。

超級高鐵具有高安全、低能耗等特點。（示意圖片／網上圖片）

值得注意的是，超級高鐵具有高安全、低能耗等特點，還可達到噪聲小、污染低。據了解，超級高鐵將分為「三步走」，分別是時速1000公里、時速2000公里和時速4000公里。相較於傳統高鐵，超級高鐵的運行速度提升了10倍，較民航客機的速度亦也提升了5倍。