深圳西麗站將成國內最大軌道交通換乘站　集高鐵、城際、地鐵一體

位於深圳市南山區的西麗站正改造建設中，建成後將成為集高鐵、城際鐵路、城市軌道為一體的綜合交通樞紐，以及國內最大的軌道交通換乘站。屆時，其功能定位和車站規模或超越深圳北站。



深圳市公布關於深圳樞紐新建西麗站、贛深高鐵（陽台山至西麗站段）正線、深圳北動車所建設工程三個項目的選址規劃設計條件及基本生態控制線佔用方案（草案）。（深圳發布）

據「深圳發布」報道，周日（23日），深圳市規劃和自然資源局公布關於深圳樞紐新建西麗站、贛深高鐵（陽台山至西麗站段）正線、深圳北動車所建設工程三個項目的選址規劃設計條件及基本生態控制線佔用方案（草案），於5月23日前向社會徵求意見。

西麗站總規模為13台25線，總用地面積42.07公頃，位於茶光路、南坪快速路、沙河西路和南海大道合圍的區域。是贛深（江西贛州至深圳）、深汕（深圳至汕尾）、深茂（深圳至茂名）、深珠（深圳至珠海）4條鐵路，深圳地鐵13號線、15號線、27號線、29號線，以及深惠（深圳至惠州）、深莞（深圳至東莞）2條城際線的引入車站。

據廣東省發改委官網發布的《廣東省2022年重點建設項目計劃》中，深圳樞紐新建西麗站及相關工程列入項目計劃表中，建設起止年限為2022年至2026年。

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據介紹，西麗綜合交通樞紐建成後，將成為國內最大的軌道交通換乘站。有利於緩解深圳北站接發能力趨於飽和的問題，提升深圳交通樞紐客運能級，完善大灣區軌道交通網絡佈局。

贛深高鐵（陽台山至西麗站段）方面，陽台山至西麗站段全長12.26公里，設計速度為350km/h。據了解，贛深高鐵全長432公里，北起江西省贛州西站，終抵深圳北站，線路貫穿江西、廣東兩省的贛州、河源、惠州、東莞、深圳5市。全線共設15個車站，其中在深圳市設有光明城站、深圳北站、西麗站3座站房。

而深圳北動車所為西麗站配套動車運用所。總規模為14線庫，62條存車線，位於深圳北Ⅱ所西側。動車所的動走線自西麗站東咽喉引出，以隧道形式穿越塘朗山，全長約11.55公里。設計預留沙河東路北延、寶鵬通道等建設條件。合理設置並開展邊坡復綠與生態修復工程。