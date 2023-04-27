南京大屠殺再添新證　紀念館獲贈軍人手牒等98件海外文物史料

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館周三（26日）舉行「美籍華人魯照寧文物史料捐贈儀式」，98件（套）海外文物史料入藏紀念館，這些史料包括一本軍人手牒、最早揭露南京大屠殺真相的外國記者作品、美國《紐約時報》等。



入藏的軍人手牒屬於日軍第六師團步兵第四十五聯隊步兵砲隊伍長福島正久，其記載了福島自1937年1月10日應徵入伍，至1941年1月9日退伍的履歷。在此期間，福島先後在保定、石家莊、上海、南京、廣德、蕪湖、武漢、宜昌等地作戰。1937年11月19日至12月14日，他參加南京戰役，並於12月15日至21日在南京附近警備。據史料記載，日軍步兵第四十五聯隊隸屬於谷壽夫為師團長的日軍第六師團，屬實施南京大屠殺的主要部隊之一。

軍人手牒屬於日軍第六師團步兵第四十五聯隊步兵砲隊伍長福島正久。（新華日報微信公號）

另一方面，數位最早揭露南京大屠殺真相的外國記者亦引人注目，他們分別是美國《芝加哥每日新聞報》記者阿契包德·斯蒂爾、美國《紐約時報》記者弗蘭克·德丁、美國派拉蒙新聞電影社記者阿瑟·孟肯、美聯社記者查爾斯·麥克丹尼爾、英國路透社記者萊斯利·史密斯。此次捐贈的文物史料，包含著1937年10月10日在上海發行的英文報紙《大陸報》（The China Press）刊登的內容為「記錄日本轟炸南京的外國攝影師」的圖片，攝影師們當時在南京城牆上拍攝日機轟炸南京的影像，圖片說明清楚註明阿瑟·孟肯參與了拍攝。據史料記載，孟肯曾在美軍艦「瓦胡」號上發出有關大屠殺暴行的報道，並刊於1937年12月16日的《西雅圖每日時報》上。

《大陸報》同版面另一張照片中，亦有弗蘭克·德丁、查爾斯·麥克丹尼爾的圖片。據史料記載，德丁在1937年12月18日美國《紐約時報》上的報導中描述道「大規模搶劫、侵犯婦女、殺害平民、把中國人從他們的家中趕出來、大規模處決戰俘以及搜查體格健全的男子，將南京變成了一座恐怖之城」、「日軍看上去想讓恐怖保持盡可能長的時間，以便給中國人留下深刻印象，即抵抗日本會產生可怕後果」。而麥克丹尼爾的日記曾刊於1937年12月17日的《西雅圖每日時報》上，他寫道「12月14日，看到日本人在全城搶劫……12月15日……我對南京的最後記憶是死了的中國人、死了的中國人、死了的中國人」。

數位最早揭露南京大屠殺真相的外國記者作品。（新華日報微信公號）

此外，魯照寧還帶來七張錄音光碟及數份西方報刊。其中，光碟是張純如1997年出版的《南京浩劫：二戰中被遺忘的大屠殺》的音頻版本，由美國黑石影像公司發行，每張有20段左右音頻。

錄音光碟專為不便閱讀者尤其是視覺障礙人士製作。（新華日報微信公號）

而報紙則尤以1938年1月25日美國發行的《紐約時報》為重要，其頭版以《混亂在南京持續》為題，刊登了有關日軍佔領南京後的報道，稱「日軍佔領下的南京依然毫無秩序可言。除外交官外，仍不允許一般外國人進入南京城。雖然日本方面已經承諾，要把施暴的部隊調離南京，但強暴婦女以及其他的罪行仍在繼續發生」。江蘇省行政學院教授楊夏鳴表示，《紐約時報》是西方報道日軍暴行最多的報紙，其中1937年12月18日、1938年1月9日和1月25日是刊登在頭版。

《紐約時報》是西方報道日軍暴行最多的報紙。（新華日報微信公號）

至於其他報紙還有4張英文報紙《大美晚報》和2份法國《戰爭圖解》畫報。前者分別發行於1937年10月16日、10月20日、10月23日、10月26日，刊登了眾多淞滬會戰中的慘景以及雙方激戰的照片，後者則分別發行於1937年9月11日和1939年7月29日，其記載著日機轟炸上海南京路、中國警察在廢墟中搜尋屍體等場景。