美起訴華40名執法人員　公安部提嚴正交涉　批美厚顏無恥賊喊捉賊

美國司法部近日指責中國監視、騷擾美國境內的中國異見人士，對3宗案件的約40人進行起訴。中國公安部新聞發言人26日（周三）通報，公安部就美司法部日前惡意炮製所謂「跨國鎮壓」，編造拼湊證據並悍然起訴40名公安民警等中國政府官員，向美司法部、聯邦調查局駐京代表提出嚴正交涉和強烈抗議。



中國公安部稱，美國執法部門自詡公正獨立、不涉政治，但此次連續炮製、打包起訴3宗刑事案件，預設有罪結論，羅織莫須有罪名，嚴重損害中國公民合法權益，將法律武器化、政治化的險惡本質暴露無遺。美執法部門的所作所為，違背基本事實、違背專業操守、違背法治精神，中方對此強烈不滿，並要求美方立即停止政治操弄和司法霸凌。

中國公安部稱，美方起訴於法無據，完全是無中生有，是厚顏無恥的「賊喊捉賊」。中國一貫堅持不干涉內政原則，嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權。而美方一貫濫用域外管轄和長臂管轄干涉他國內政，誰是「世界警察」，誰的執法人員在全球從事各種干涉、鎮壓行動？全世界都看得清清楚楚，「跨國鎮壓」的帽子美國自己戴再合適不過。

中國公安部稱，正告美執法部門立即收手，盡快回到執法合作的正常軌道中來。如美方繼續一意孤行，中方必將堅決反制到底。

據早前報道，美國司法部指責中國監視、騷擾美國境內的異見者，對3宗案件的約40人進行起訴。其中一宗起訴8名中國官員，指他們指示一間美國電信公司一名僱員，在公司的通信平台上打壓中國異見人士的言論。另一宗則指2人在曼哈頓設立「秘密警察局」，用於監視及騷擾異見者。

此外，美司法部還宣布對中國一個部門的34名官員提出指控。 美方指出，該部門由中國公安部管理，透過在Twitter等社交媒體創建了虛假的賬戶，以騷擾在美國的中國異見人士，並發布宣傳中國的信息。