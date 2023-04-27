梅姨案兩主犯被執行死刑　受害者家屬寫信：跪求孩子下落

內地拐賣兒童「梅姨案」曾轟動一時，9名兒童被拐後由「梅姨」尋找下家接手，直至十多年後，其中5個家庭才相繼尋回被拐的兒女。

2018年，案中5名被告受審，其中主犯張維平、周容平被判處死刑，但「梅姨」仍難尋踪跡。

4月27日，張維平、周容平被執行死刑，受害人家屬昨日（26日）將親筆信交予主犯親屬，希望後者代為轉達信中內容，「希望他們（主犯）提供相關線索，給3個未找到孩子的家庭，留下最後的善良」。



4月22日，得悉兒童被拐案主犯張維平、周容平將被執行死刑，受害人家屬申軍良，和仍未尋回孩子的鐘丁酉分別從山東、江西趕赴廣州。

在法院告知僅有直系家屬可以會見死刑犯後，申軍良、鐘丁酉先後前往廣州增城區向該案專案組提供他們蒐集的各種線索；趕赴廣東河源市紫金縣重訪「梅姨」曾經生活過的地方；每天開直播，接受媒體採訪，希望獲得更多的關注和線索。

鐘丁酉、申軍良。（封面新聞）

早些年，他們尋子時曾多次重覆前述活動，但焦急和勞累仍讓鐘丁酉在紫金縣走訪時一度短暫昏厥。

鐘丁酉表示，赴廣州前並不知主犯死刑執行的具體日期，他將會等到執行完畢後再回家，「我和無法來廣州的被拐兒童家長，都希望人販子能留下最後的善良」。

因為時間緊迫，且無法獲准親自會見，申軍良寫下306字的親筆信，希望讓主犯的親屬在會見時，代為轉達信中內容：「我想最後一次請求你們，被你們帶走的鐘彬、歐陽家豪和另外一個小朋友，跪求告知他們的下落。因為被你們帶走的這3個孩子的家庭，仍然在痛苦中掙扎，最後的善良留給他們好不好？」

申軍良手寫的信件。（封面新聞）

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2016年，拐賣兒童案5名疑犯被捕。張維平曾交代，9名被拐兒童均通過一名被稱為「梅姨」的中間人完成交易。

2018年12月，法院開庭一審。經審理查明，張維平在2003年至2005年間，通過刻意搭訕結識目標的家人，並趁其不備抱走目標小孩，販賣牟利，已累計犯下8宗同類案件。

警方此前公佈的「梅姨」模擬畫像。（資料圖片）

此外，被告周容平又與楊朝平、劉正洪、陳壽碧密謀策劃，闖進出租房內，將一名目標小孩的母親捆綁，然後強行抱走目標小孩，再交給張維平販賣。

法院認為，5名被告已構成拐賣兒童罪，其中張維平、周容平、楊朝平、劉正洪為主犯，陳壽碧則為共犯，故判處張維平、周容平死刑，楊朝平、劉正洪被判終身監禁，陳壽碧則被判囚10年。